Droits TV: Classement de la notoriété des clubs de la L1 saison 2022-23

Le classement de la notoriété est l’un cinq critères retenus dans la répartition des droits TV.

C’est, avec la part fixe, la licence club, le classement sportif de la saison en cours, plus celui sur cinq ans révolus, le cinquième critère de la grille annuelle de la répartition des droits de l’audiovisuel en Ligue 1, que le classement de la notoriété des clubs, sur cinq saisons révolus. Il pèse 20% du total de l’enveloppe reversées aux équipes du championnat élite, par la Ligue de football professionnel.

La part de la notoriété pèse 20% des droits TV en Ligue 1

Ce classement à la notoriété se mesure au nombre de diffusion à la télévision, les soirées de matchs en prime time, dans les cases horaires les plus premium. Cette saison 2022-2023, il se calcule sur la période 2017-2018 à 2021-2022. Le nombre peut varier en fonction des diffuseurs concernés. Foot unis, l’organisation nationale des employeurs du football professionnel, qui réunit l’intégralité des clubs professionnels du pays précise que ces rencontres premium sont au nombre de 6 par journée, depuis la saison 2020-2021, contre cinq précédemment.

Le PSG devant l’OM et l’OL, les plus gros clubs sont devant

C’est ce même Foot Unis qui a partagé dans le courant de l’exercice en cours, ce classement à la notoriété des équipes de Ligue 1. Il hisse les clubs les plus suivis et populaires du moment (à l’exception notable du RC Lens de retour en Ligue 1 depuis 2020), dans les plus hautes sphères. Et le PSG devant l’OM, pour les deux qui se taillent la plus grosse part du gâteau, étant les plus réguliers notamment sur les antennes des diffuseurs le dimanche en soirée.

10 affiches premium et des choix par journée disputée

Pour en décider, les diffuseurs ont le choix selon les lots remportés au cours de l’appel d’offre. Dès le début de la saison sont fixées les 10 plus belles affiches sur l’exercice à venir, donnant deux points aux équipes retenues. Ensuite, à chaque journée les 2 premiers choix sont primés de 1,5 points, les ttois suivants valent un point et le 6e, 0,5 points. Les autres rencontres ne remportent rien. Au bout du compte les points additionnés donnent le classement ci-dessous.

Classement de la notoriété des clubs de la Ligue 1 saison 2022-2023

1. Paris Saint-Germain

2. Olympique de Marseille

3. Olympique Lyonnais

4. LOSC

5. AS Monaco FC

6. Stade Rennais FC

7. OGC Nice

8. FC Nantes

9. Montpellier HSC

10. Strasbourg

11. Reims

12. Angers SCO

13. RC Lens

14. Toulouse FC

15. Brest

16. FC Lorient

17. ESTAC Troyes

18. Clermont Foot

19. AJ Auxerre

19. AC Ajaccio