OM, PSG, LOSC, OL, RC Lens, ASM: Les budgets mercato des clubs de la Ligue 1 sur FIFA 23

Quels moyens pour les clubs de la Ligue 1, dans le jeu FIFA 23 ?

Quels sont les budgets des clubs de Ligue 1 sur FIFA 23? Cette question s’adresse surtout aux amateurs du mode Carrière, qui consiste à choisir un club pour le faire évoluer et l’amener vers les sommets. Le budget transferts est donc primordial car il permet de recruter de nouveaux joueurs pour renforcer son équipe. Pour les clubs de l’élite, dans la réalité comme dans la simulation d’EA Sports, les fonds de chaque équipe sont très inégaux. Ainsi, le PSG est le club le plus riche du plateau, selon les données de la plateforme FIFA Game News.

L’OGC Nice dans la moyenne des budgets de Ligue 1 sur FIFA 23

Au cumul des 20 équipes de la saison de Ligue 1 en cours, le budget global de l’élite sur le titre FIFA 23 est de 528,15 millions d’euros, une somme bien supérieure à la version précédente (391,136 M€). En moyenne, cela équivaut à 26,4 millions d’euros par club, soit un peu plus que le budget de l’OGC Nice, 5ème plus élevé sur le mode Carrière du prochain opus. Largement en tête, le PSG dispose d’un budget de 190,39 M€, c’est trois fois plus que l’OL, pourtant deuxième du classement.

Le PSG sur le podium européen

Le budget du club parisien sur le mode de jeu est 31 fois supérieur à celui de l’AC Ajaccio, promu avec 6,61 M€ de ressources, soit le budget le plus modeste des clubs de la Ligue 1, dans le virtuel comme dans la réalité. Parmi les cadors européens, le PSG possède le troisième budget du jeu, seulement devancé par Manchester City (272 M€) et le Real Madrid (207 M€). La date de sortie de FIFA 23 est prévue pour le 30 septembre prochain, et le 27 pour les accès anticipés.

Les budgets transferts des clubs de la Ligue 1 sur FIFA 23

AC Ajaccio = 6,61 M€

Clermont Foot = 8,01 M€

AJ Auxerre = 8,03 M€

ESTAC Troyes = 8,99 M€

Toulouse FC = 9,1 M€

FC Lorient = 10,38 M€

Stade Brestois 29 = 10,62 M€

Angers SCO = 10,7 M€

Montpellier HSC = 12,51 M€

RC Strasbourg = 13,31 M€

Stade de Reims = 13,49 M€

FC Nantes = 13,51 M€

RC Lens = 16,63 M€

LOSC Lille = 21,82 M€

Stade Rennais = 24,04 M€

OGC Nice = 24,69 M€

OM = 34,21 M€

AS Monaco = 38,15 M€

OL = 52,96 M€

PSG = 190,39 M€