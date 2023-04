Les 10 milieux de terrain les mieux payés de la Ligue 1 en 2023

Majoritairement du PSG ou de l’OM, les milieux les mieux payés de la Ligue 1.

C’est dans ce secteur que les matchs basculent. Si à la fin des années 90 et au début des années 2000, les rôles étaient bien répartis, entre ceux dont la mission était de récupérer des ballons et les créatifs, chargés d’alimenter les attaquants, aujourd’hui, la donne a changé, un milieu doit être capable de pouvoir remplir ces deux fonctions. Ainsi, leur responsabilité sur le résultat d’une rencontre est décuplée, favorisant de surcroît des émoluments plus importants. Focus sur les 10 milieux de terrain les mieux payés de la Ligue 1 en 2023, selon les chiffres de l’Équipe.

Marco Verratti, milieu le mieux payé de Ligue 1

Dans le championnat de France, celui qui se situe tout en haut de la pyramide des salaires parmi les milieux de terrain, n’est autre que Marco Verratti. Arrivé au PSG en 2012 dans la peau d’un inconnu, il est devenu en quelques années un joueur incontournable du club de la capitale. Son salaire brut mensuel est de 1,2 million d’euros, soit 14,4 millions d’euros annuel. L’international italien est quatrième, ex aequo avec Marquinhos, dans la grille des salaires de l’ensemble des joueurs les mieux payés de l’élite du football français, derrière le trio offensif composé de Kylian Mbappé, Neymar Jr, Lionel Messi.

Le PSG et l’OM dominent le top 10

Habitué à dominer sans partage ou presque les classements des salaires en France, le PSG est, cette fois-ci, concurrencé par l’OM. En effet, les deux clubs se partagent les 10 premières places, avec quatre joueurs d’un côté comme de l’autre. Preuve, s’il en fallait une, que les Parisiens sont en difficulté dans ce secteur, avec des milieux interchangeables et pas au niveau de la Ligue des Champions, à l’exception de Verratti, dont le seul salaire est supérieur à ceux de Moussa Sissoko, Mattéo Guendouzi, et Valentin Rongier réunis, respectivement dixième, neuvième, et huitième de ce top 10.

Les 10 milieux de terrain les mieux payés de la Ligue 1 en 2023

10. Moussa Sissoko (FC Nantes) = 3,72 M€

9. Mattéo Guendouzi (OM) = 3,84 M€

8. Valentin Rongier (OM) = 3,96 M€

7. Ruslan Malinovskyi (OM) = 4,2 M€

6. Corentin Tolisso (OL) = 4,8 M€

5. Carlos Soler (PSG) = 6 M€

3. Renato Sanches (PSG) = 6,48 M€

3. Fabian Ruiz (PSG) = 6,48 M€

2. Jordan Veretout (OM) = 6,6 M€

1. Marco Verratti (PSG) = 14,4 M€