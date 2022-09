OM, PSG, Barça, Real: Les budgets des clubs de la Ligue des champions 2022-2023

Trophy of Champion’s League during the 2018/2019 UEFA Champions League draw on August 30, 2018 in Monaco, Monaco. (Photo by Pascal Della Zuana/Icon Sport)

Trente deux équipes sur la même ligne de départ, en quête du trophée le plus convoité du football de clubs. Trente deux, donc, mais pas pour toutes la même force de frappe. Et puisqu’il est de plus en plus vrai que l’argent domine le football, alors voilà ci-dessous, les plus gros bras de la compétition. Sans aucune surprise, ce sont les mêmes favoris qui alignent les plus gros budgets.

Le PSG dans le top 10, l’OM un peu en retrait

Les données ci-dessous sont officielles pour quelques clubs, et nos estimations, pour les autres, basées sur les éléments comptables de chacun. Le Barça, malgré le départ de Lionel Messi au PSG, n’en finit pas de dépenser. Il a levé des fonds en cédant quelques-une de ses propriétés, mais son été achevé, n’est pas passé inaperçu sur la planète du ballon rond. Le PSG est naturellement dans cette catégorie des budgets les plus épais, que domine néanmoins les clubs anglais au nombre et Espagnols, via les deux locomotives, Barça et Real Madrid.

Chelsea dans la moyenne du top 10 des plus gros budgets

L’Olympique de Marseille est modestement classé plus loin. En retrait notamment des Spurs de Tottenham, que les hommes de Igor Tudor, affrontent ce mercredi, pour leur entrée dans la compétition. En moyenne, un club du top 10 des budgets les plus élevés a le sien, à 633 millions d’euros. C’est l’équivalence des Blues de Chelsea, vainqueur du tournoi, en 2021.

Les budgets des clubs de la Ligue des champions 2022-2023

FC Barcelone = 820 M€

Real Madrid = 790 M€

Manchester City = 750 M€

Liverpool = 700 M€

Paris SG = 700 M€

Bayern Munich = 680

Chelsea = 640 M€

Juventus = 480 M€

Tottenham = 410 M€

Atlético Madrid = 360 M€

…

Olympique de Marseille = 250 M€