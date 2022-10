Classement des meilleurs clubs formateurs de France en 2022-23

La formation française flirte toujours avec l’excellence.

Comme il le fait chaque année en pareille période, l’Observatoire du football (CIES) a publié ce lundi dans sa lettre hebdomadaire, son classement des meilleurs clubs formateurs d’Europe. Et pour ce qui nous intéresse à Sportune, celui des formations françaises. Elles sont au nombre de 24 dans le rapport, mais toutes les équipes de la Ligue 1 n’y entrent pas : Clermont, Angers, le Stade Brestois en sont absents.

OL, PSG, Stade Rennais restent sur le podium, l’ASSE glisse au classement

Pour le reste, l’Olympique Lyonnais demeure la référence nationale, cette saison 2022-2023 également, avec 34 joueurs formés qui évoluent dans l’un des 31 premières divisions d’associations membres de l’UEFA, et un indice de formation pour les Gones, à 68,5. Le PSG et le Stade Rennais conservent leur même place sur le podium des meilleurs clubs formateurs du pays, tandis que l’ASSE glisse de la quatrième à la 14e position.

Le TFC progresse positivement, surprise que la présence du FC Tours

Inversement la progression la plus significative est celle du promu TFC. De quatorze joueurs formés présents dans les 31 premières divisions d’associations membres de l’UEFA en 2021, ils sont désormais 20, un an plus tard. Soulignons enfin la présence étonnante du FC Tours dans ce classement, car le club de l’Indre-et Loire évolue en Nationale 3, soit le cinquième niveau national. Ils sont sept, les Tourangeaux partis à la conquête d’un nouveau championnat sportif, en championnat élite.

Les meilleurs clubs formateurs de France en 2022-2023 selon l’Observatoire du football

1. Olympique Lyonnais, 34 joueurs formés, indice de formation = 68,5

2. Paris Saint-Germain, 34 ; 67

3. Stade Rennais, 23 ; 36,9

4. AS Monaco, 22 ; 36

5. Toulouse FC, 20 ; 31,4

6. RC Lens, 17 ; 30,2

7. Lille LOSC, 14 ; 26,2

8. Montpellier HSC, 14 ; 21,3

9. FC Nantes, 13 ; 27,3

10. OGC Nice, 13 ; 24,5

11. FC Sochaux-Montbéliard, 12 ; 21,5

12. Le Havre AC, 12 ; 19

13. AJ Auxerre, 12 ; 18,4

14. AS Saint-Etienne, 11 ; 30,4

15. FC Lorient, 10 ; 20

16. SM Caen, 10 18,5

17. Girondins de Bordeaux, 9 ; 23

18. FC Metz, 9 ; 17,2

19. Stade de Reims, 9 ; 13,7

20. Olympique de Marseille, 8 ; 15,6

21. RC Strasbourg, 7 ; 13,1

22. Tours, 7 ; 10,4

23. ESTAC Troyes, 7 ; 7,5

24. AC Ajaccio, 7 ; 7,1