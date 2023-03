OM, PSG, ASSE, Losc, OL: Classement de chaque club français à l’indice UEFA

Il y a le feu à l’indice UEFA pour les clubs français.

Avec un exercice 2022-2023 où l’OGC Nice est à ce stade de la saison le seul représentant français encore qualifié pour une Coupe d’Europe, la cinquième place à l’indice UEFA de la France est menacée par les Pays-Bas, qui, pour l’heure, occupent le sixième rang. Cette saison a été marquée par l’élimination dès les phases de groupes de la Ligue des Champions de l’OM, tandis que le PSG s’est arrêté au stade des huitièmes de finale. De leur coté, le Losc et l’OL ne sont pas parvenus à se qualifier pour les compétitions européennes.

Le PSG, premier club français à l’indice UEFA, l’OL deuxième

L’indice UEFA d’un club, comme celui de tout le pays d’ailleurs, est basé sur les performances des cinq dernières années en compétitions européennes. En France, sans surprise, le PSG est le mieux classé, avec une sixième position à l’échelle européenne. Lors des cinq dernières éditions, en comptant celle-ci, les Parisiens ont été éliminés, trois fois en huitièmes de finale, une fois en demi-finale, et ils ont accédé une fois à la finale. De son côté, l’OL, non qualifié cette saison pour une Coupe d’Europe cette saison, est le deuxième meilleur représentant français sur ces cinq dernières années. Pour le club rhodanien, celles-ci ont été notamment marquées par une demi-finale de Ligue des Champions lors de la saison 2019-2020. La deuxième de leur histoire.

L’OM a un meilleur indice UEFA que le Losc ou l’ASSE

Aussi surprenant que cela puisse paraître, le Stade Rennais est le club français le plus régulier, avec le PSG, au niveau des participations à une Coupe d’Europe. En effet, lors des cinq dernières années, Rennes a toujours disputé une compétition européenne, ce qui lui vaut d’être devant l’OM et le Losc à l’indice UEFA. Les Marseillais occupent la 53ème place, tandis que les hommes de Bruno Génésio sont à la 38ème position. De leur côté, Jonathan David et ses coéquipiers sont 59ème.

Classement des clubs français à l’indice UEFA

6. PSG = 112,000 points

26. OL = 61,000 points

38. Stade Rennais = 44,000 points

53. OM = 33,000 points

59. Losc = 30,000 points

60. AS Monaco = 29,000 points

99. OGC Nice = 16,000 points

117. FC Nantes = 8,000 points

118. Stade de Reims = 2,000 points*

119. ASSE = 4,000 points

120. Strasbourg = 2,500 points

121. Girondins de Bordeaux = 5,000 points*

*Dans ce classement, il faut aussi prendre en compte la saison où les clubs ont obtenu ces points. Les Girondins les ont gagnés en 2018-2019, soit lors d’un exercice plus reculé que Strasbourg et l’ASSE (2019-2020), ou encore le Stade de Reims (2020-2021). Ce qui explique la position des Bordelais et des Rémois.