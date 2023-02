OM – PSG: À combien se revendent les billets pour le Classique au Vélodrome ?

Le Vélodrome sera à guichets fermés et peut-être plus plein que jamais, pour la venue du PSG, dimanche en Ligue 1

À quelques jours du match entre l’OM et le PSG, l’excitation monte à Marseille. Et pour cause, ce Classique oppose le deuxième au premier du championnat. Forcément, les supporters marseillais veulent être au Vélodrome pour encourager leur équipe, et les places se vendent comme des petits pains. Pour preuve, l’Olympique de Marseille devrait battre un record d’affluence. Toutefois, tous les fans du club phocéen ne pourront pas avoir leur place. Pour les supporters déçus, une autre solution existe : acheter les billets à la revente.

Les prix des places sont encadrés pour le Classique OM – PSG

Disponibles sur le site de la billetterie de l’OM, les prix des places revendues sont encadrés. Le but étant d’éviter que les fans ne dépensent beaucoup trop d’argent. Le montant d’une place varie évidemment en fonction de là où elle se situe. Mieux vous êtes installé, plus la somme à dépenser est importante. Le prix le plus bas est, au moment où l’on écrit ces lignes, de 140 euros.

Des prix vertigineux lors du dernier Classique au Parc des Princes

La somme maximale à dépenser est de 600 euros, pour la catégorie 1, pas très loin de la tribune présidentielle. Idéalement placé donc pour suivre ce Classique. Si les prix ont été encadrés, c’est notamment parce qu’ils peuvent parfois atteindre des hauteurs assez vertigineuses. En octobre dernier, lors du Classique PSG – OM au Parc des Princes, le montant d’un billet pouvait dépasser les 1000 euros. Ce qui a provoqué la colère de nombreux supporters parisiens.