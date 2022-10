PSG-OM: Ça coûte combien un billet pour le Classico au Parc ?

Le premier Classique PSG-OM de la saison se joue dimanche au Parc des Princes.

Une affiche, toujours, qu’un choc entre le PSG et l’OM qui revet cette saison un caractère encore plus particulier, dans la mesure où les deux clubs ferraillent en haut du classement de la Ligue 1. Le premier Classico de l’exercice 2022-2023 se jouera dimanche prochain, en prime time, sur la pelouse du Parc des Princes.

PSG – OM ce dimanche dans un Parc probablement plein

L’écrin des champions de France sera forcément plein pour la visite du dauphin, du dernier championnat. Et ce, en dépit de tarifs toujours plus élevés et de moins accessibles à tous les porte-monnaies. Ainsi, pour s’ouvrir les portes du Parc des Princes, il faudra débourser ce dimanche, un minimum de 150 euros, pour un billet en catégorie 17, en plein coeur des deux virages, sur la partie basse des tribunes.

de centaines à milliers d’euros les billets pour le Classico

Après quoi, les prix augmentent forcément. Régulièrement, de places en places, selon la visibilité de chacune. Ainsi jusqu’à des proportions vertigineuses quand cela concerne la catégorie 1, où les billets dépassent les mille euros, et jusqu’à plus de 3 000 euros, en hors taxe de surcroît, pour deux tickets il est vrai idéalement placés, non loin du board présidentiel du Paris Saint-Germain. A l’instant pour nous d’écrire ces lignes, il reste encore des places pour le choc, PSG – OM, dimanche à partir de 20h45.