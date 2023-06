Salaire, contrat, ce que Rudi Garcia a signé avec le Napoli

Retour en Italie pour Rudi Garcia, qu’Aurelio De Laurentiis a finalement choisi pour coacher son équipe SSC Naples, en remplacement de Luciano Spaletti, champion en titre sur le départ. Rudi Garcia a notamment été préféré à Christophe Galtier, présent dans la short list. Précédemment sur la banc du Al-Nassr de Cristiano Ronaldo, l’ancien coach du Losc, de l’OM ou l’OL a déjà officié en Italie, avec l’AS Rome.

Selon les indiscrétions italiennes, Rudi Garcia a paraphé un contrat sur deux ans, jusqu’en 2025, avec une troisième saison en option. Il lui vaudrait de gagner 2,5 millions d’euros net annuels, hors bonus à la performance. C’est moins qu’il n’en percevait précédemment en Arabie Saoudite, estimé à 5,6 millions d’euros annuels. C’est moins également que les 3 millions net par an de son prédécesseur, Luciano Spalletti.

