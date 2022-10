10 joueurs qui se valorisent le plus sur le mercato en 2022, en Ligue 1

Castello Lukeba progresse vite et bien sur le rectangle vert. Et par effet de ricochet, sur le marché des transferts.

L’avenir leur appartient et pour eux, il s’annonce radieux, si les chiffres du moment perdurent dans le temps. Ces dix là sont en effet, ceux qui se valorisent le plus en Ligue 1, depuis l’entame de cette année 2022, sur le marché des transferts. Estimations prises sur la plateforme spécialisée Transfermarkt, des profils à suivre dans le futur.

OM, OL, LOSC, ASM, les gros aussi ont leur pépite qui se valorise

Dont le prometteur ailier suédois de l’ESTAC, Amar Abdirahman Ahmed. A tout juste 18 ans, il a rejoint le club de l’Aube cet été, sans indication sur le montant de l’opération, mais depuis sa cote sur le mercato explose ; en 2022 elle est en progression de 2 900%. Equipe surprise de ce début de saison, en championnat de France élite, le FC Lorient glisse deux de ses représentants dans le top 10. Et même trois, en l’élargissant à onze, puisque Yoann Cathline partage la même valorisation et hausse que le Toulousain, Thijs Dallinga.

Castello Lukeba le futur de Lyon. Et de l’équipe de France ?

Même les gros clubs ont leur pépite en couveuse, qu’il veille jalousement. L’OM, l’OGC Nice et le LOSC ont recruté la leur, dans le courant du dernier mercato de l’été. Quant à l’AS Monaco et l’Olympique Lyonnais ce sont des joueurs formés entre les murs du club. A 19 ans, le profil du défenseur central Castello Lukeba est le plus remarquable, car il est déjà valorisé à 20 millions par Transfermarkt et sa cote sur le marché explose. Un joueur à suivre, pour le futur de l’OL, mais plus largement du football tricolore.

