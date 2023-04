OM, OL, ASM: Le 11 le mieux payé de la Ligue 1 hors PSG, cette saison 2022-23

5 M€ brut annuel en moyenne, le salaire d’un joueur du 11 le mieux payé en Ligue 1, hors membres du PSG.

Parce que pour avoir un point de vu plus large des (autres) forces en présence en Ligue 1, il faut automatiquement écarter les joueurs du PSG. Qui, sinon, composeraient à eux seuls ou presque, l’intégralité du 11 le mieux payé du championnat, cette saison 2022-2023. En leur absence, il y a de la place pour les clubs économiquement outsiders : l’OM, l’OL et l’AS Monaco.

Sans le PSG, il n’y a de place que pour l’OM, l’OL et l’AS Monaco

L’attaquant monégasque, Wissam Ben Yedder et le piston argentin de Lyon, Nicolás Tagliafico, sont aux extrêmes le mieux et moins payés de cette équipe. Laquelle vaut un peu plus de 55 millions d’euros brut de salaires cumulés (hors primes), selon les chiffres de la récente enquête annuelle du journal L’Equipe. Cela vaut une moyenne par joueur proche de 5 millions brut la saison ; à la frontière de ce que gagne le défenseur Eric Bailly, en prêt de Manchester United à l’Olympique de Marseille, et de la rémunération des Lyonnais, Tolisso, Lovren et Boateng.

Quel onze le mieux payé de la Ligue 1 2022-2023 serait le plus fort ?

Qui dit sélection, dit forcément des joueurs écartés. En changeant de système de jeu que le 3-5-2 choisi, auraient pu être retenus, le milieu de l’OM, Ruslan Malinovskyi ou son coéquipier, Cengiz Ünder sur une aile, sinon le milieu international français de Nantes, Moussa Sissoko et les offensifs de l’AS Monaco, Golovine ou Volland. Reste la question en suspend qui ne trouvera pas de réponse : que vaudrait sportivement cette équipe, face au 11 des joueurs les mieux payés de nôtre championnat, à savoir ceux du PSG ?…

Le 11 le mieux payé de la Ligue 1 hors PSG, cette saison 2022-23

Dans le détail :

Anthony Lopes (OL) = 3 600 000 €

Jonathan Clauss (OM) = 3 300 000 €

Dejan Lovren (OL) = 4 800 000 €

Eric Bailly (OM) = 5 400 000 €

Jérôme Boateng (OL) = 4 800 000 €

Nicolás Tagliafico (OL) = 3 360 000 €

Corentin Tolisso (OL) = 4 800 000 €

Jordan Veretout (OM) = 6 600 000 €

Alexis Sánchez (OM) = 6 000 000 €

Alexandre Lacazette (OL) = 5 400 000 €

Wissam Ben Yedder (ASM) = 7 800 000 €