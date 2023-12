OM: Longoria n°1, les Marseillais les plus cités dans les médias français en 2023

Pablo Longoria est la 112 personnalité la plus cité dans les médias de France en 2023

Ils sont trois, un dirigeant et deux désormais ex joueurs, les représentants de l’Olympique de Marseille au classement 2023 des personnalités les plus cités dans les médias français que tient la plateforme de veille médias, Tagaday. Trois qui se classent entre la 112e et la 190e position sur une liste de 200. Le premier progresse largement, il s’agit du président Pablo Longoria, cité 17 576 fois entre le 1er janvier au 13 décembre 2023.

Les tensions à l’OM ont hissé Longoria en tête

L’Espagnol progresse de 115 places, cela s’explique par l’actualité de l’OM au 21 septembre, dans un contexte de très forte tensions entre la direction et le staff technique d’un côté et une frange des ultras de l’autre. Laquelle a conduit à la démission de l’entraîneur en poste, Marcelino et entraînée un remaniement à la direction sportive. Pablo Longoria lui même a songé à rendre son tablier, avant de s’y résoudre, en sa disant déterminé à mener sa mission à bien.

Payet et Alexis Sanchez sont aussi dans le top 200

Après lui pointe Dimitri Payet, l’ancien capitaine emblématique du club, en larme en conférence de presse, pour annoncer son départ. Aujourd’hui au Brésil, le milieu offensif de 36 ans compte 16 466 citations dans la presse, il est 123e mais il recule de 71 place sur le classement de 2022. Le troisième enfin est l’attaquant Alexis Sanchez (11 588 citations), que les fans de l’OM ont accueilli en star à son arrivée au club et qu’ils sont nombreux à regretter aujourd’hui. Il est la 190e personnalité la plus cité et gagne 99 places en 2023.

Ce classement de Tagaday est partagé par le journal Ouest France. Il repose sur un échantillon de 3 000 titres de la presse française et sites du web éditorial ainsi que de 410 chaînes et stations TV et radio, soit plus de 5 500 programmes différents pour 2 400 heures par jour indexés en temps réel.