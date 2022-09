OM: Les notes des joueurs marseillais sur FIFA 23

Costaud comment l’OM sur le jeu FIFA 23 ?

À mesure qu’on approche de la sortie de FIFA 23 (prévue le 30 septembre), on en sait un peu plus sur les futures notes qu’auront les joueurs pour ce nouvel opus. Il faudra attendre la communication officielle d’EA Sports pour certifier ces notes, néanmoins les nombreux leaks parus ces dernières semaines donnent un réel indice. D’ailleurs, FIFA Index, une plateforme spécialisée dans la simulation du jeu de football, nous indique les notes des joueurs de l’OM sur FIFA 23.

Payet meilleur joueur de l’OM sur FIFA 23 devant Clauss et Guendouzi

Devancé par Mandanda et Milik sur l’édition précédente, Dimitri Payet possède désormais la meilleure note de l’effectif marseillais, sur FIFA 23. Certes, le gardien français et l’attaquant polonais ont quitté l’OM mais le réunionnais de 35 ans a aussi pris un « upgrade », de l’ordre de deux points. L’ex-capitaine phocéen passe ainsi d’une moyenne générale de 80 à 82. Derrière, ils sont deux à la note de 80, à savoir Mattéo Guendouzi et Jonathan Clauss. L’un comme l’autre augmente de trois points par rapport à FIFA 22.

Alexis Sánchez et trois autres marseillais notés à 79

Tête de gondole du recrutement marseillais, Alexis Sánchez subit un downgrade d’un point. Le Chilien de 33 ans descend à une moyenne générale de 79 et partage sa note avec trois coéquipiers. Si la recrue Chancel Mbemba conserve celle qui était la sienne à Porto sur l’édition précédente, l’ailier turc Cengiz Ünder progresse en passant de 77 à 79 tandis que le gardien Pau López régresse d’un point, tout comme Sánchez. À signaler également le +1 attribué à Valentin Rongier, promu capitaine cette saison par Igor Tudor.

Les notes des joueurs de l’Olympique de Marseille sur FIFA 23

Payet = 82

Guendouzi = 80

Clauss = 80

Mbemba = 79

Sánchez = 79

López = 79

Ünder = 79

Gerson = 78

Rongier = 78

Gigot = 78

Suarez = 76

Gueye = 76

Balerdi = 75

Kolasinac = 75

Blanco = 74

Tavares = 73