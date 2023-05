OM: Les 10 ventes de joueurs les plus chères de l’histoire de l’OM

Zoom sur les 10 joueurs les plus chers qui ont quitté le Vélodrome et l’OM.

L’Olympique de Marseille est un club ayant connu une longue histoire, marquée par de nombreux joueurs talentueux. Certains d’entre eux ont quitté l’équipe marseillaise pour poursuivre leur carrière dans des clubs étrangers, générant ainsi des sommes importantes pour l’OM. La majorité des meilleures cessions de joueurs s’est conclue avec des clubs de la Premier League anglaise.

Mattéo Guendouzi prochaine départ record pour l’OM ?

Et pour les deux premiers, avec les Blues de Chelsea, pour Didier Drogba d’abord, en 2004, puis Michy Batshuay, une grosse décennie plus tard. L’international belge est toujours, à ce jour, le transfert le plus cher de l’histoire de l’Olympique de Marseille, dans le sens des départs. D’ici à ce que Mattéo Guendouzi batte peut-être le record cet été, voici selon Transfermarkt, les dix ventes de joueurs les plus chères de l’histoire de l’Olympique de Marseille.

Les 10 ventes de joueurs les plus chères de l’histoire de l’OM

10=. Lucas Ocampos = 15 millions d’euros

l’ailier argentin Lucas Ocampos a été transféré au Séville FC pour 15 millions d’euros en 2019. Le joueur avait été acheté à l’AS Monaco pour 7,5 millions d’euros en 2015. Entre temps, il a été doublement prêté au Genoa, puis à l’AC Milan.

10=. Dimitri Payet = 15 millions d’euros

Dimitri Payet a quitté l’OM pour West Ham United en 2015 pour un montant de 15 millions d’euros, avant d’y revenir, deux ans et demi plus tard, pour presque le double.

10=. Gerson = 15 millions d’euros

Le milieu de terrain brésilien Gerson a été acheté par l’OM à Flamengo pour 20 millions d’euros en 2020, mais a été revendu par le club phocéen pour l’équivalent de 15 millions d’euros, au cours du mercato de l’hiver 2023.

8. Morgan Sanson = 15,8 millions d’euros

Le milieu de terrain axial a été vendu à Aston Villa pour 15,8 millions d’euros en 2021. Le joueur avait été recruté pour 12 millions d’euros en 2017 et avait réalisé de bonnes performances sous les couleurs marseillaises.

7. Samir Nasri = 16 millions d’euros

Formé à l’OM, Samir Nasri a été transféré à Arsenal pour 16 millions d’euros en 2008. Le joueur avait alors 21 ans et avait déjà disputé plus de 100 matchs avec le club phocéen.

6. Florian Thauvin = 18,35 millions d’euros

Florian Thauvin, l’ailier français, a été transféré de l’OM à Newcastle pour 18,35 millions d’euros en 2015, après une saison en prêt. Le joueur avait été acheté par l’OM à Lille pour 12 millions d’euros, deux ans auparavant et avait marqué 15 buts lors de sa saison à Marseille.

5. Giannelli Imbula = 20 millions d’euros

Milieu de terrain de métier, Giannelli Imbula a quant à lui été vendu à Porto pour 20 millions d’euros en 2015. Le joueur avait été acheté à Guingamp pour 7,5 millions d’euros un an auparavant.

4. Frank Anguissa = 25 millions d’euros

Le milieu de terrain camerounais, a été vendu à Fulham pour 25 millions d’euros en 2018. Cette vente a permis à l’OM de réaliser une plus-value importante, car le joueur était arrivé libre depuis le Stade de Reims, en 2015.

3. Franck Ribéry = 30 millions d’euros

Franck Ribéry a été vendu au Bayern Munich en 2007 pour un montant de 30 millions d’euros. Le joueur français avait marqué 11 buts en 60 matchs pour l’OM.

2. Didier Drogba = 38,5 millions d’euros

Didier Drogba a quitté l’OM en 2004 pour rejoindre Chelsea pour un montant de 38,5 millions d’euros, ce qui en faisait en son époque, le transfert le plus cher de l’histoire de l’OM. L’attaquant ivoirien avait marqué 32 buts en 55 matchs pour l’OM.

1. Michy Batshuayi = 39 millions d’euros

Michy Batshuayi a été vendu à Chelsea en 2016 pour un montant de 39 millions d’euros après avoir passé deux saisons à l’OM. L’attaquant belge avait marqué 26 buts en 62 matchs pour le club phocéen.