OM: Les 10 joueurs les mieux payés de l’OM en 2023

L’OM a la deuxième plus grosse masse salariale de la Ligue 1.

Avec un mercato estival et hivernal ambitieux, l’OM a été l’un des principaux animateurs des marchés des transferts. Les Olympiens ont dépensé plus de 100 millions d’euros. Conséquence de cette ambition, la masse salariale du club phocéen a augmenté, comme le rapporte l’Équipe. Coup d’œil sur les 10 joueurs les mieux payés de l’Olympique de Marseille en 2023.

Jordan Veretout est le joueur le mieux payé de l’OM

Six des dix joueurs les mieux rémunérés de l’Olympique de Marseille sont des recrues de l’exercice 2022-2023. Tout en haut du classement, figure Jordan Veretout. Le milieu de terrain, arrivé en provenance de l’AS Rome pour 11 millions d’euros, touche un salaire de 550 000 euros brut mensuels. Juste derrière lui, se trouvent Alexis Sanchez, venue libre de l’Inter Milan, avec des émoluments à 500 000 euros, et Eric Bailly, prêté par Manchester United, avec 450 000 euros. Les trois joueurs ont un point commun : ils ont l’expérience des grands clubs européens et sont habitués aux joutes européennes. Preuve que l’OM a décidé de franchir un cap, après plusieurs saisons à l’économie.

Vitinha, neuvième joueur le mieux payé de l’OM

Arrivé cet hiver en provenance de Braga pour 32 millions d’euros, Vitinha avait déjà un statut particulier avant même de jouer son premier match sous ses nouvelles couleurs, puisqu’il est devenu le joueur le plus cher de l’histoire de l’Olympique de Marseille. L’attaquant portugais dispose, lui, d’un salaire de 280 000 euros brut chaque mois. Des émoluments qui correspondent précisément au salaire moyen mensuel brut de l’OM cette saison 2022-2023, qui s’élève à 280 000 euros. Celui-ci est en augmentation par rapport à l’année dernière, où il était alors de 226 000 euros.

Une augmentation de salaire pour Rongier

Les saisons passent et les statuts évoluent. Prolongé en septembre dernier jusqu’en 2026, Valentin Rongier a fait un bond dans la grille salariale, passant ainsi de 240 000 euros brut mensuels à 330 000 euros. Il occupe désormais la cinquième place – à égalité avec Cengiz Ünder – des plus gros salaires du club. Outre cette prolongation, Rongier est devenu capitaine du club phocéen, au détriment de Dimitri Payet, désormais remplaçant. Le numéro 10 de l’Olympique de Marseille n’est, quant à lui, plus dans le top 10 des joueurs les mieux rémunérés. Si lors de l’exercice précédent, il percevait 350 000 euros chaque mois, ses émoluments ont diminué et il touche désormais 250 000 euros, comme cela était prévu lors de sa prolongation de contrat en juin 2020.

Les 10 joueurs les mieux payés de l’OM en 2023

10. Jonathan Clauss = 275 000 €

9. Vitinha = 280 000 €

8. Mattéo Guendouzi = 320 000 €

7. Chancel Mbemba = 320 000 €

6. Cengiz Ünder = 330 000 €

5. Valentin Rongier = 330 000 €

4. Ruslan Malinovskyi = 350 000 €

3. Eric Bailly = 450 000 €

2. Alexis Sanchez = 500 000 €

1. Jordan Veretout = 550 000 €