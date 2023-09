OM: Le patron du média digital quitte l’Olympique de Marseille

Un départ de la cellule communication et marketing à l’Olympique de Marseille.

C’est un départ que l’on comprend comme programmé et indépendant du contexte actuel, mais qui résonne forcément en cette période tendue que traverse l’Olympique de Marseille. Augustin Lemoine, au club depuis six ans, annonce quitter sur les réseaux sociaux son poste de « head of digital media » et en même temps le club phocéen.

Augustin Lemoine annoncé quitter l’OM…

« Après 6 années passées à l’OM, le moment était venu pour moi début septembre de clôturer cette aventure Olympienne. Merci au club de m’avoir donné ma chance, des moments de hauts et de bas, des émotions indescriptibles, des projets exceptionnels qui m’auront permis d’évoluer professionnellement ! J’ai eu la chance d’avoir autour de moi une équipe en or qui a largement contribué aux réussites du club sur les réseaux sociaux ces dernières années avec un accroissement de la communauté de 8M de fans en 2018 à 21M en 2023 », écrit l’intéressé sur son réseau Linkedin.

… Pour démarrer une prochaine aventure »

Associé à toutes les équipes de l’OM, Augustin Lemoine définissait son job selon quatre domaines majeurs : la promotion des business de la marque, merchandising et billetterie en tête, la valorisation des partenaires commerciaux, la récolte de données et le développement des communautés digitales. « Hâte de démarrer ma prochaine aventure qui s’annonce enrichissante ! », annonce-t-il en conclusion de son message.