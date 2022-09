OM: Le 10 recrues les plus chères de l’histoire de l’OM

Dimitri Payet reste le plus cher à l’OM.

Cet été, l’OM a réalisé le mercato le plus dépensier de son histoire, en payant 75,4 millions d’euros sur le marché des transferts. Pas moins de 12 nouveaux joueurs ont rejoint l’équipe, sous la forme de prêt ou d’un transfert sec. C’est le cas du Français Jordan Veretout, qui a été acheté 11 M€ à l’AS Rome durant ce mercato. Cette indemnité n’est toutefois pas suffisamment élevée pour intégrer le top 10 des recrues les plus chères de l’histoire de Marseille, dont trois sont dans l’effectif actuel.

Dimitri Payet recrue la plus chère de l’OM

En 2017, lors du mercato d’hiver, Dimitri Payet devient le transfert le plus cher payé par l’OM. Après avoir quitté le club phocéen deux ans plus tôt pour West Ham (contre 15 M€), le natif de la Réunion revient à Marseille, qui dépense 29,3 millions d’euros pour lui, soit presque le double de son prix de vente. Le club perd de l’argent sur cette opération mais il fait revenir un joueur qui a brillé avec les Bleus à l’Euro 2016. La deuxième recrue la plus chère de l’OM est Kevin Strootman, transféré lui aussi de l’AS Rome contre 25 M€, en 2018. En fin de contrat l’été prochain, le milieu néerlandais, qui n’a jamais convaincu, quittera Marseille à la fin de son prêt au Genoa. Sur la dernière marche du podium, on retrouve le Brésilien Gerson arrivé l’été dernier de Flamengo, contre une indemnité de 20 M€.

Des transferts réussis, d’autres ratés

Le dernier joueur actuel de l’OM à figurer dans ce top est le capitaine d’Igor Tudor, Valentin Rongier, qui est acheté au FC Nantes pour 13 M€ en 2019. Parmi les autres recrues les plus onéreuses, Lucho González a brillé sous le maillot olympien. Transféré depuis Porto contre 19 M€, il reste deux ans et demi à Marseille, où il remporte le titre de champion de France en 2010 ainsi que la Coupe de la Ligue et le Trophée des Champions, à deux reprises chacun. D’autres recrues, en revanche, n’ont pas laissé d’inoubliables souvenirs aux supporters phocéens, comme l’attaquant Kostantinos Mitroglou. Acheté 15 M€ à Benfica, le Grec a joué une cinquantaine de matches avec l’OM, sans devenir le « grand attaquant » qu’espérait le club, ce qui lui a valu d’être beaucoup chambré.

Les 10 recrues les plus chères de l’histoire de l’OM

1. Dimitri Payet (West Ham, 2017) = 29,3 M€

2. Kevin Strootman (AS Rome, 2018) = 25 M€

3. Gerson (Flamengo, 2021) = 20 M€

4. Lucho González (FC Porto, 2009) = 19 M€

5. Duje Caleta-Car (RB Salzbourg, 2018) = 19 M€

6. André-Pierre Gignac (Toulouse, 2010) = 16 M€

7. Loïc Rémy (OGC Nice, 2010) = 15,5 M€

8. Kostantinos Mitroglou (Benfica, 2017) = 15 M€

9. Darío Benedetto (Boca Juniors, 2019) = 14 M€

10. Valentin Rongier (FC Nantes, 2019) = 13 M€