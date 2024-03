OM: La FDJ recrute Aubameyang pour ambassadeur

Pierre-Emerick Aubameyang est l’ambassadeur de l’opération de la FDJ « Buts pour Elles », en 2024.

L’attaquant vedette de l’Olympique de Marseille, Pierre-Emerick Aubameyang, s’est associé à la FDJ et au club phocéen pour soutenir le développement du football féminin. Dans le cadre de l’opération « Buts pour Elles », chaque but marqué par les équipes masculine et féminine de l’OM jusqu’à la fin de la saison sera converti en dotation financière pour des associations oeuvrant pour la promotion du football féminin.

La FDJ choisit Aubameyang pour accompagner l’opération « Buts pour Elles »

L’implication d’Aubameyang est un symbole fort pour l’opération. Il succède notamment dans ce rôle à Pape Gueye, choisi en 2021 et il rejoint ainsi Cécilia Barontini, Directrice Générale « Treizième Homme » de l’OM, dans son registre d’ambassadeur. Le Fondaction du Football, en partenariat avec la FDJ, a lancé un appel à projets du 1er au 31 mars 2024. Tous les clubs amateurs de France qui oeuvrent en faveur du football féminin peuvent candidater sur le site internet du Fondaction du Football.

Une initiative qui vise à soutenir le football féminin

En mai prochain, un jury composé de représentants de l’OM, de la FDJ et du Fondaction du Football sélectionnera les associations lauréates qui se partageront la dotation récoltée. L’opération « Buts pour Elles » est une initiative qui met en lumière le football féminin et encourage son développement.