OM la 8e, les 10 meilleures affluences européennes cette saison

Grâce à sa capacité et l’engouement des supporters pour l’OM, le Vélodrome est l’un des dix stades les plus remplis du foot européen.

Dans un stade Vélodrome rempli à plus de 90% cette saison, l’Olympique de Marseille est le seul du foot français en capacité de se glisser dans le top 10 des affluences européenne, si tous les autres clubs voisins évoluent dans de même zones de remplissages. L’écrin de l’OM est en effet le plus grand du pays, hors Stade de France s’entend, et le seul à plus de 60 00O places, comme le minimum pour entrer au classement ci-dessous.

62 045 spectateurs en moyenne pour l’OM cette saison

Le Vélodrome peut accueillir jusqu’à 66 226 spectateurs selon le chiffre de la Ligue de football professionnel, il sont cette saison 2023-2024 une moyenne de 62 045 soit la huitième affluence en nombre, sur le Vieux continent. Il faut après descendre plus loin, en 27e position jusqu’au Paris Saint-Germain pour un deuxième club hexagonal (46 381).

Clubs allemands et Anglais dominent le sujet

Le top 10 est dominé par les deux grands et rivaux du championnat d’Allemagne, le Borussia Dortmund devant le Bayern Munich, chacun flirtant avec les 100% de remplissage. Quant aux Anglais, ils sont les mieux placés au plus large classement des championnats, ils sont six à compter une affluence moyenne cette saison, à plus de 50 000 spectateurs.

Les 10 meilleures affluences européennes cette saison

1. Borussia Dortmund = 81 365

2. Bayern Munich = 75 000

3. Manchester United = 73 504

4. Inter Milan = 73 163

5. AC Milan = 71 939

6. Real Madrid = 69 443

7. AS Rome = 62 235

8. Olympique de Marseille = 62 045

9. Tottenham Hotspur = 61 718

10. Arsenal FC = 60 147