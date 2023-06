OM: KPMG donne une autre valorisation de l’Olympique de Marseille

Une valorisation comprise entre 359 et 400 M€ de l’OM, selon Football Benchmark.

Une étude en chasse une autre, quoique les tendances se rejoignent quelque peu. Notamment sur la progression d’une année sur l’autre. Après Brand Finance qui valorise l’Olympique de Marseille en 2023, à 458 millions d’euros, tel que nous l’avons observé à Sportune, Football Benchmark, la division football de KPMG avance une autre estimation du club phocéen, à 379 millions d’euros.

L’OM valorisé entre 359 et 400 M€ en 2023

L’OM est ainsi au rapport European Elite 2023, le 32e club le plus cher dans le monde du ballon rond. Et l’un des deux entrants dans ce top dressé annuellement, avec Wolverhampton Wanderers FC en Premier League. Plus précisément, le rapport valorise l’Olympique de Marseille dans une fourchette basse de 359 millions d’euros, à haute à 400 millions. Différemment de l’étude Brand Finance, celle du Football Benchmark donne l’OM moins cher que l’OL, valorisé à 568 millions d’euros, à plus 24% sur un an. Le PSG est aussi classé, huitième, à 2,858 milliards d’euros (+34% sur 2022).

KPMG classe l’Olympique de Marseille 32e

Football Benchmark appuie sa méthodologie sur une base principale des revenus générés par les clubs, couplés à des multiplicateurs ajustés en fonction des équipes qui sont cotées en bourse, ou des franchises similaires ayant été vendues.