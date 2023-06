OM: Jordan Amavi et les voitures, son garage est détonant

Des voitures à l’esthétique peu banale à la propriété de Jordan Amavi.

S’il est déjà rare de croiser sur les routes, des véhicules équivalents aux siens, il ne doit pas en exister d’autre, dans ce bas monde à l’esthétique de celles que possède Jordan Amavi. Car le latéral gauche de l’OM, cette saison 2022-2023 parti en prêt à Getafe en Espagne, a pour habitude de personnaliser ses plus beaux joujoux à quatre roues.

A l’OM en Ferrari F1 musclée par Onyx Concept

A Marseille, nous l’avions repéré au volant d’une Ferrari F12 Onyx Concept, une version produite en série limitée, qui avoisine les 300 000 euros. Celle de Jordan Amavi est d’une particulière couleur cuivrée. Maintenant qu’il évolue en Espagne, Jordan Amavi a changé de braquet. Le natif de Toulon, âgé de 29 ans, a notamment une Mercedes AMG GT63S, une version vendue à presque 200 000 euros, sans ici aucune excentricité sur le choix de la couleur de la carrosserie, en gris plutôt simple et efficace.

Un Lamborghini Urus au mélange de couleurs très singulier

C’est moins le cas de son Urus du constructeur italien Lamborghini. Le SUV préféré des footballeurs les plus fortunés n’a aucune comparaison possible avec celui du joueur sous contrat jusqu’en 2025 avec l’Olympique de Marseille. Non seulement cela, mais la combinaison de couleurs choisie pour la carrosserie est d’une déroutante singularité : l’avant est irisé, comme la couleur d’une flaque d’essence sur de l’asphalte, quand l’arrière est laissé tout en noir. C’est très original, à défaut de porter un jugement objectif, puisque le dit l’adage : « les goûts et les couleurs ne se discutent pas »!