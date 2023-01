Dans l’appartement à 2,3 M€ d’Alexis Sanchez à Miami

Alexis Sanchez a fait en 2020, l’achat d’un appartement à Miami. De quoi envisager un futur en MLS ?

Arrivé l’été dernier à l’OM, Alexis Sanchez réalise un bon début de saison avec le club phocéen. Malgré tout, il serait déçu de l’élimination dès les phases de poules de la Ligue des Champions et réfléchirait à son avenir. Et si l’international chilien décidait de plier bagages pour traverser l’Atlantique ? En effet, en 2020, alors prêté à l’Inter Milan par Manchester United, il s’est offert un appartement à Miami. Le tout, pour 2,3 millions d’euros.

Un appartement avec un club privé pour l’attaquant de l’OM

Alexis Sanchez a acheté un appartement dans un Condo à Sunny Isles Beach, avec une vue imprenable sur l’Océan Atlantique. Situé au 33ème étage de la tour, qui en compte 52, il dispose de deux chambres et trois salles de bain. Le natif de Tocopilla a accès à un club privé, un restaurant en bord de mer, une piscine avec terrasse, à un club pour enfant, à un spa ainsi qu’à un centre de remise en forme et de bien-être. À noter que cet appartement n’est pas le seul bien immobilier du numéro 70 marseillais. Il est également propriétaire d’une maison au Chili.

Direction l’Inter Miami pour Alexis Sanchez ?

Sous contrat avec le club phocéen jusqu’en juin 2023, Sanchez serait actuellement en pleine réflexion sur son avenir. Il pourrait quitter le Vieux-Port après seulement une saison. La MLS, et plus précisément l’Inter Miami, pourrait être un possible point de chute pour lui. En effet, lorsqu’il a acheté son appartement, en 2020, des rumeurs sur une signature au sein de la franchise de David Beckham avaient circulé. Depuis, presque trois années sont passées, et le joueur de 34 ans s’approche tout doucement de la fin de carrière. Partir aux États Unis serait une bonne occasion pour lui de vivre une préretraite dorée. L’attaquant chilien n’est pas le premier footballeur à voir son nom associé au club détenu par la star anglaise. Son ancien coéquipier du FC Barcelone, Lionel Messi, a également un appartement à Miami. Un achat qui avait alimenté les rumeurs sur une possible arrivée du numéro 10 argentin en Floride.