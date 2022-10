Dans la maison à 7M€ d’Alexis Sanchez au Chili

Alexis Sanchez possède une immense maison, dans la capitale chilienne.

Il n’est à l’Olympique de Marseille que de passage, et possiblement court, puisqu’il s’est engagé sur une seule saison. Avec, toutefois, une autre option. Alexis Sanchez découvre un nouveau pays qu’est la France, mais c’est bien le Chili que le Niño maravilla porte dans son coeur et là où il aime rentrer, dès que l’occasion lui en est donné.

Le transfuge de l’OM possède une grande demeure au Chili

L’attaquant de 33 ans a plusieurs résidences pour lui, mais une est particulière par sa grandeur : celle qu’il possède à Lo Curro, un quartier chic de la capitale, Santiago de Chile. Les chiffres qui la dépeignent sont impressionnants : elle vaut plus de 7 millions d’euros, se dresse sur trois étages, elle compte six chambres et quatre salles de bain privatives, un gymnase sur-équipé, des piscines à l’intérieur ou l’extérieur, un stade de foot perché sur l’un des toits, de la place pour ses deux très populaires chiens, ou encore en sous-sol, un garage qui autorise le stationnement d’une dizaine de véhicules.

La maison d’Alexis Sanchez ne passe pas inaperçue dans le paysage

Pour autres plaisirs du propriétaire, mentionnons le sauna ou la grande cave à vin, qu’il pourra remplir de quelques grands crus rapportés de la France. A l’intérieur, le marbre est dominant. Comble du luxe ultime, celui qui le monde viticole en autre passion a, dans sa grande maison chilienne, un ascenseur qui lui permet de passer d’un étage à l’autre, sans concéder le moindre effort. Découvrez cet écrin en quelques images, via le diaporama ci-dessus.