OM: Combien vaut désormais Mattéo Guendouzi sur le mercato ?

Pour son apport sur le terrain, autant que sa hargne communicative, Mattéo Guendouzi est devenu un pilier de l’Olympique de Marseille.

Prêté la saison dernière par Arsenal, Mattéo Guendouzi a conquis le public du Vélodrome et s’est imposé comme un homme de base de l’OM, qui a levé son option d’achat automatique cet été (11 M€), dès lors que le club se maintenait dans l’élite. Avec 62 rencontres disputées au total la saison passée, le milieu devenu international (6 sélections, 1 but) fut l’un des joueurs les plus utilisés en Europe. Officiellement marseillais, le Français de 23 ans a signé un contrat jusqu’en 2025.

Guendouzi transféré définitivement à l’OM cet été

Devenir le chouchou du Vélodrome en ayant été formé au PSG, c’est le tour de force réalisé par Mattéo Guendouzi. En effet, le natif de la banlieue parisienne rejoint le centre de formation du club de la capitale à l’âge de 6 ans. Il y restera jusqu’à ses 15 ans avant de signer au FC Lorient, où il terminera sa formation et jouera ses premières minutes en Ligue 1, puis en Ligue 2. Refusant de prolonger chez les Merlus, le milieu de terrain s’engage en 2018 à Arsenal, qui verse 8 M€ aux dirigeants lorientais pour racheter la dernière année de contrat du jeune Guendouzi, alors âgé de 19 ans. En deux saisons du coté de Londres, il dispute 82 matches avec les Gunners, puis se fait prêter au Hertha Berlin, pour la saison 2020-2021. L’été dernier, l’OM flaire le bon coup et recrute l’espoir tricolore, en négociant une option d’achat. Désormais lié à Marseille jusqu’en 2025, Mattéo Guendouzi est estimé à 25 millions d’euros par Transfermarkt, tandis que l’Observatoire du football (CIES) affiche une fourchette allant jusqu’à 50 millions d’euros, sur le marché actuel.

D’une année à l’autre, Guendouzi double son salaire

À Arsenal, le milieu révélé à Lorient percevait un salaire d’environ 2,3 millions d’euros brut, lors de la saison de son prêt en Allemagne. L’an passé à l’OM, les émoluments de Mattéo Guendouzi étaient sensiblement les mêmes, de l’ordre de 2,46 millions brut annuels. Son salaire proche des 200 000 euros mensuels était inférieur à une bonne douzaine de ses coéquipiers, mais dès lors son contrat signé au 1er juillet 2022, l’ancien gunner a vu ses revenus quasiment doubler, faisant de lui l’un des joueurs les mieux payés du collectif marseillais.