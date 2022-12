OM: Combien vaut désormais Jonathan Clauss sur le mercato ?

Six mois après son transfert à l’OM, combien vaut désormais Clauss, sur le marché des transferts ?

Après six premiers mois très convaincants à l’Olympique de Marseille, Jonathan Clauss s’est déjà imposé comme l’un des meilleurs joueurs, du onze d’Igor Tudor. Inépuisable sur son coté droit, le piston marseillais délivre caviar sur caviar depuis le début de la saison. Clauss est également irréprochable dans son travail défensif.

Des débuts réussis pour Jonathan Clauss à l’OM

Arrivé cet été après deux superbes saisons avec le RC Lens dans l’élite. Le joueur de 30 ans, sous contrat jusqu’en juin 2025, était très attendu. Recrue majeur du mercato olympien, il répond à toutes les attentes des supporters aussi bien en Ligue 1 qu’en Ligue des Champions. En l’espace de quelques mois, il s’est valorisé. En effet, recruté lors du dernier mercato estival pour 7,5 millions d’euros, la plateforme Transfermarkt indique que sa valeur s’élève à 15 millions d’euros. De son côté, le Centre international d’étude du sport (CIES) l’estime à 10 millions d’euros.

Privé de la visibilité du Mondial pour gonfler sa valeur sur le mercato

Un temps pressenti dans la sélection des Bleus, Jonathan Clauss a finalement raté le train du Qatar, par la faute d’un changement de système (de 3 à 4 défenseurs), et de performances jugées moins bonnes que ses concurrents. Il n’aura donc pas l’occasion de profiter de la vitrine du Mondial pour se valoriser sur ce marché. A 30 ans, le natif de Strasbourg va entrer dans les années de sa carrière, où la cote sur le mercato est généralement à la baisse. Cela n’exclut pas pour lui de viser plus haut, avec l’OM ou ailleurs, car il est en plus à bons conseils, à l’agence You First qui le gère ; elle est la plus puissante du football, sur le continent européen.