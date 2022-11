Les 10 agences sportives les plus riches en 2022

Avec notamment Raphaël Varane dans le pool des athlètes, l’agence CAA est la plus bankable du sport, en 2022.

Neuvième année consécutive de leadership, dans son secteur, tel que le groupe s’en félicite sur les réseaux sociaux. Et une domination accentuée par les fusions successives et l’absorption d’autres acteurs du marché. En 2022, l’agence sportive CAA est la plus riche et puissante dans son domaine, tel que l’apprécie le média économique Forbes, au classement qu’il réalise chaque année.

L’agence de Varane, Rongier ou Blas est la n°1 mondiale

CAA veille notamment dans le football, aux intérêts du défenseur des Bleus, Raphaël Varane, mais aussi de Valentin Rongier (OM), Ludovic Blas (FC Nantes) ou Layvin Kurzawa (Fulham) et à l’étranger de la star sud-coréenne, Heung-min So ou de l’Anglais le plus cher, Jack Grealish. Mais l’agence s’étend au-delà, dans le basket, le hockey ou le foot US. Son portefeuille d’athlètes pèse plus de 14 milliards de dollars de contrats en cours, cela vaut pour ses représentants, presque un milliard de dollars d’équivalence en commissions.

You First, la seule européenne dans un top 20 dominé par les US

Il n’y a dans le top 10 des agences sportives les plus riches en 2022 (et même jusqu’au top 20) qu’une seule entité qui ne soit pas basée aux Etats-Unis : YouFirst, qui siège à Madrid, la capitale d’Espagne. Elle gère notamment les carrières de la double Ballon d’or, Alexia Putellas, du meneur NBA, Ja Morant, ou du piston international français de l’Olympique de Marseille, Jonathan Clauss

Les 10 agences sportives les plus riches en 2022

1. CAA (2 900 clients estimés) = 971 M$ de commissions

2. Wasserman (2 000) = 733 M$

3. WME Sports (790) = 588 M$

4. Excel Sports Management (450) = 499 M$

5. Octagon (710) = 212 M$

6. Boras Corporation (110) = 206 M$

7. Roc Nation Sports (190) = 203 M$

8. Athletes First (240) = 181 M$

9. Klutch Sports Group (120) = 100 M$

10. You First (860) = 93 M$