OM: Combien cela coûte d’adopter le style d’Azzedine Ounahi ?

Azzedine Ounahi ne sera pas le moins apprêté dans le vestiaire des joueurs de l’OM.

Un jeune milieu de terrain axial pétri de talent, révélé aux yeux du grand public, sur les terrains du Qatar, à la dernière coupe du monde de football. Tel est d’abord Azzedine Ounahi, parti cet hiver d’Angers pour rejoindre l’OM, dans le cadre d’un transfert à 10 millions d’euros. Un footballeur, qui a la mode manifestement en centre d’intérêt, pour ne pas dire en passion.

La recrue de l’OM a le souci de son look personnel

Si bien qu’il est régulièrement l’objet d’analyses de son style vestimentaire, sur les réseaux sociaux spécialisés. C’est ainsi que l’on sait qu’il en pince pour des marques à la fois très urbaine, ou des iconiques du luxe. Sur l’image partagée par le collectif H’Labess, Azzedine Ounahi est vêtu d’un ensemble signé Palm Angels, le label streetwear de l’ancien directeur artistique du groupe Moncler.

Entre marques de luxe et streetwear

Le combo bas et haut de survêtement plus tee-shirt flirte avec les 1 000 euros (970), qu’il dépasse à l’ajout des chaussures Balenciaga (à 795 €). Sur Instagram, Their Malabess s’intéresse à un autre de ses styles, centré sur la marque Dior pour la chemise à 2 183 euros que la recrue de l’Olympique de Marseille associe ici, à une paire de sneaker Louis Vuitton, à 1 030 euros.

Azzedine Ounahi a signé jusqu’en 2027 avec l’OM

Son nouveau contrat signé sur quatre ans et demi, jusqu’en 2027 avec l’OM ayant valeur pour lui de promotion professionnelle, Azzedine Ounahi va avoir bien des occasions de parfaire encore son style. Pour pourquoi pas devenir un ambassadeur de la mode, comme le sont, de façon plus ou moins officielles auprès des marques des joueurs comme le sont Memphis Depay, Karim Benzema, Marcus Rashford, ou le plus connu d’entre tous à ce niveau, l’illustre David Beckham!