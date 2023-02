Les 10 clubs les plus dépensiers d’Europe sur ce mercato d’hiver

Un mercato à plus de 300 millions d’euros pour Chelsea. Un record.

D’ordinaire plutôt calme, ce mercato d’hiver a été très agité, et ce jusqu’à la dernière minute. Aussi bien en France, en Angleterre, qu’en Allemagne et en Espagne, nombreux sont les clubs européens à avoir investi cet hiver afin de renforcer leur effectif dans le but de réaliser une meilleure deuxième partie de saison 2022-2023 et remplir leurs objectifs respectifs. Les 10 clubs les plus dépensiers d’Europe sont majoritairement des clubs de Premier League.

Domination écrasante de la Premier League sur ce mercato d’hiver

L’écart entre eux et les autres clubs européens grandit d’année en année. Sans surprise, comme lors de chaque mercato ou presque, les clubs de Premier League sont ceux qui investissent le plus sur le marché des transferts. Grâce à leurs droits télés colossaux, ils ne lésinent pas sur les moyens pour renforcer leur équipe, quitte à parfois surpayer pour des joueurs qui n’ont encore rien montré au plus haut niveau. Sur les dix plus clubs les plus dépensiers d’Europe lors de cette période hivernale, neuf sont issus du championnat anglais.

Chelsea bat des records

Si le marché des transferts hivernal a été aussi agité, c’est aussi parce que Chelsea a dépensé à tout-va. Sur les dix plus gros transferts de cet hiver, cinq sont des recrues faites par les Blues. Le club détenu par Todd Boehly a dépensé 329,5 millions d’euros, et cela sans compter les 30 millions d’euros de bonus pour l’arrivée de Mudryk. Dans les derniers moments du mercato, le club londonien a réalisé le plus gros transfert de l’histoire de la Premier League, en recrutant pour 121 millions d’euros le milieu de terrain argentin Enzo Fernandez. Pour dépenser autant et contourner ainsi les règles du fair-play financier, le milliardaire américain signe des contrats très longs. À titre d’exemple Fernandez a paraphé un bail de 8 ans et demi et est lié avec Chelsea jusqu’en 2031.

L’OM, seul représentant français

Une surprise dans ce top 10, l’OM est le seul représentant français et, par conséquent, non anglais de ce classement. Alors qu’en France, c’est d’ordinaire le PSG qui tient la corde et dépense plusieurs millions sur le mercato, cette fois-ci, ce n’a pas été le cas. Les Rouge et Bleu ont été contraints par l’UEFA et son fair-play financier. Tandis que les Olympiens, également sous surveillance de l’instance dirigeante européenne, ont pu, aussi grâce à leurs ventes, arracher Vitinha pour 32 millions d’euros. Une performance d’autant plus à souligner que le club phocéen n’était pas seul à suivre l’attaquant, Brighton était également sur les rangs.

Chelsea = 329,5 M€

Southampton = 63,25 M€

Arsenal = 60,3 M€

Bournemouth = 56,2 M€

Newcastle = 49,35 M€

Liverpool = 42 M€

Leeds = 41,2 M€

OM = 40 M€

Wolverhampton = 38,51 M€

Leicester = 31 M€