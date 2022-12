OM: Ce que ses Mondialistes vont rapporter à l’Olympique de Marseille

Finaliste avec les Bleus, Mattéo Guendouzi est l’un des cinq joueurs de l’effectif actuel de l’OM, parti disputer le Mondial, au Qatar

Comme lors de la dernière Coupe du monde, la FIFA va indemniser les clubs ayant des joueurs qui participent au Mondial. Quatrième de Ligue 1, à six point du deuxième, le RC Lens, l’Olympique de Marseille réalise une bonne première partie de saison. Les bonnes nouvelles s’enchainent donc pour le club olympien. En effet, grâce à ses 5 Mondialistes (Guendouzi, Veretout, Dieng, Gueye et Ngapadouetnbu) – 10 au total, si l’on inclu les joueurs présents ces deux dernières années au club et pris en compte par la FIFA –, l’OM devrait toucher 1 888 480 euros.

L’OM, quatrième plus grand pourvoyeur de joueurs en France

Depuis l’élimination de la Ligue des Champions dès les phases de poules, le club phocéen a besoin de renflouer les caisses. Avec 5 joueurs de son effectif actuel, qui ont disputé la Coupe du Monde, le club phocéen se place à la quatrième place des plus grands pourvoyeurs de joueurs en France. En tête, évidemment, le PSG et ses 11 joueurs au sein de son effectif. A la deuxième place, le Stade Rennais avec 8 joueurs, et enfin l’AS Monaco complète le podium, avec 6 joueurs représentés lors de ce Mondial.

Marseille dit merci à Bamba Dieng

Poussé vers la sortie et tout proche du départ lors du dernier mercato estival, Bamba Dieng est finalement resté à l’Olympique de Marseille. Indésirable pour le coach Igor Tudor en ce début de saison, l’international sénégalais a pu finalement bénéficier de quelques minutes de temps de jeu avant la Coupe du monde. Eliminé dès les huitièmes de finale par l’Angleterre (3-0), l’attaquant de 22 ans va finalement rapporter 214 896 euros au club phocéen. Pour rappel, la FIFA indemnise à hauteur de 10 000 dollars, par jour et par joueur, les clubs qui fournissent les sélections nationales, sur les deux dernières années, en appliquant une proportion, selon si le joueur appartient, ou non, à l’effectif actuel.