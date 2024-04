OM 6e, PSG 11e: Les 20 collectifs qui se dévalorisent le plus en Europe

Aubameyang et ses coéquipiers de l’OM chutent sur le marché des transferts.

C’est un classement auquel il n’est pas forcément bon d’appartenir, dans lequel se glissent pourtant deux formations du football français : l’OM et le PSG. Il est produit par la plateforme Transfermarkt et pointe les 20 effectifs du football européen qui se dévalorisent le plus cette saison 2023-2024 sur le marché des transferts.

– 26 M€ l’effectif de l’OM et – 25 M€ celui du PSG

L’Olympique de Marseille est classé sixième avec une chute de valeur de 26 millions d’euros, à 231,5 millions d’euros qu’il est désormais estimé depuis la dernière mise à jour. L’OM a le septième collectif le plus cher du football français, ce qui colle à sa position actuelle au championnat de Ligue 1.

La dégringolade pour l’équipe de Manchester United

Idem pour le Paris Saint-Germain, au collectif le plus valorisé de France, mais dont l’estimation est en baisse de 25 millions d’euros. Il est classé onzième par Transfermarkt, parmi ceux qui baissent le plus et vaut désormais 1,02 milliards d’euros. Une diminution toujours bien moindre à côté de la chute enregistrée par Manchester United ; son collectif perdant 148 millions d’euros, soit a minima le double que tous les autres. Transfermarkt cote désormais l’équipe des Red Devils dans son ensemble à 734,25 millions d’euros et la classe sicième d’Angleterre.