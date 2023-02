Olivier Giroud, le business d’Enjoy’Com, sa société de gestion d’image

Olivier Giroud a créé sa société d’image en 2011, quelques mois après s’être unit à son épouse, Jennifer.

Flash back plus d’une décennie en arrière. Nous sommes en novembre 2011 et dans quelques mois, le Montpellier HSC va réussir l’exploit le plus mémorable du club du regretté Louis Nicollin. Et Olivier Giroud, buteur patenté du collectif, en deviendra l’un des grands artisans. C’est à cette époque, que celui qui deviendra plus tard le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France, créera la société Enjoy’Com pour la gestion de ses droits d’image.

Olivier Giroud a créé sa société la saison de son titre avec le MHSC

La SARL au capital de 14 000 euros a pour activité principale, « l’exploitation de la notoriété, du nom et de l’image publique d’artistes, de sportifs ». Olivier Giroud l’a lancé en collaboration avec Jennifer, son épouse qui ne l’était alors, à la création de la société en novembre 2011, que depuis quatre mois. Ils en ont tous les deux la co-gérance.

Un chiffre d’affaire à plus du million en 2018

A mesure que la carrière de l’attaquant de l’AC Milan tire vers la fin, le chiffre d’affaire d’Enjoy’Com se réduit. Il flirtait avec le million d’euros, peu avant que la France n’accueille l’Euro 2016 de football, qu’elle a terminé deuxième. Il l’a dépassé deux ans plus tard, quand les Bleus, avec Olivier Giroud, sont devenus champions du monde en Russie. Cette année-là, Enjoy’Com a réalisé un CA de 1,13 millions d’euros, pour un peu plus d’un demi-million de bénéfices.

Olivier et Jennifer Giroud sont demeurés fidèles à la France

Au dernier bilan déposé au printemps dernier, il est fait état d’un chiffre d’affaire de 275 001 euros, pour un bénéfice net de 98 816 euros. Même s’il a plusieurs fois transféré le siège social, de Lattes, à Montpellier et désormais à Nîmes, Olivier Giroud a fait le choix d’installer sa société en France, et d’être ainsi imposable à domicile, bien qu’ayant fait la plus grosse partie de sa carrière en Angleterre, et désormais en Italie.