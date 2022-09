OL: Un actif joueur à plus de 50 M€ en fin de contrat cette saison

Entre un joueur prêté et des fins de contrat, ils sont cinq, à l’Olympique Lyonnais, à être dans leur dernière saison contractuelle.

Le mercato estival de l’OL démarrait sous les meilleurs auspices, avec les transferts libres d’Alexandre Lacazette et de Corentin Tolisso, de retour dans leur club formateur. Mais les derniers jours de la fenêtre ont laissé un goût d’inachevé, notamment les départs avortés d’Houssem Aouar et Moussa Dembélé, tous deux en fin de contrat en juin 2023. Ils ne sont pas les seuls puisque trois autres joueurs de l’effectif sont dans leur dernière année à Lyon. À eux cinq, ils pèsent plus de 50 millions d’euros, sur leur valeur marchande actuelle.

Plusieurs cadres de l’OL sur le départ cet hiver ou l’été prochain

Avec le retour de Lacazette, promu capitaine de l’OL, l’avenir de Moussa Dembélé dans le Rhône s’est assombri cet été, d’autant plus que l’attaquant formé au PSG n’est qu’à un an de l’échéance de son contrat, au 30 juin 2023. Poussé vers la sortie, le natif de Pontoise souhaite tout de même honorer son bail et a décidé de rester à Lyon. Meilleur buteur du club l’an passé (21 buts en 30 rencontres de L1), Dembélé n’a joué que 55 minutes cette saison, pour deux réalisations, signe de son efficacité. L’hiver prochain, il sera libre de discuter avec des clubs, tout comme Houssem Aouar, qui rêve de la Premier League. Au club depuis 2009, le milieu de 24 ans était proche de s’engager à Nottingham Forest cet été mais l’OL a repoussé plusieurs offres, dont la dernière autour de 15 M€. Actuellement, le natif de Lyon est estimé à 25 M€ pour sa dernière année de contrat.

Les défenseurs Boateng et Da Silva ne devraient pas rester non plus

Arrivés libres l’été dernier, l’Allemand Jérôme Boateng et le Français Damien Da Silva (34 ans tous les deux) sont également en fin de contrat à l’OL. Ils n’ont pas donné entière satisfaction, au point que Peter Bosz, l’entraîneur lyonnais, privilégie le milieu Thiago Mendes pour épauler le jeune Lukeba en charnière centrale. Les deux défenseurs devraient selon toute vraisemblance quitter le club l’année prochaine. En revanche, le cas du Brésilien Tetê est plus complexe. Joueur du Shakhtar Donetsk il y a encore 6 mois, l’ailier de 22 ans a fini la saison précédente à l’OL, avant d’être à nouveau prêté pour celle en cours. En raison du conflit en Ukraine, la FIFA permettait aux joueurs étrangers du championnat de partir sous forme de prêt, afin de faciliter leur sortie du pays. Auteur de 4 buts et 2 passes décisives en 5 rencontres de Ligue 1 cette saison, Tetê sera en fin de contrat en décembre 2023 avec son club ukrainien, ce qui pourrait arranger les dirigeants lyonnais dans l’optique d’un transfert définitif.

Les joueurs de l’Olympique Lyonnais en fin de contrat en 2023

Houssem Aouar = 25 M€

Tetê (prêt) = 15 M€

Moussa Dembélé = 10 M€

Jérôme Boateng = 4 M€

Damien Da Silva = 2 M€