OL – PSG: Les Gones avec un patch hologramme infalsifiable sur le maillot

Castello Lukeba et les joueurs de l’OL porteront un patch spécial sur leurs maillots, pour affronter le PSG.

Le maillot de foot, de plus en plus sacralisé. A Lyon, ceux de la rencontre opposant l’OL au PSG, ce dimanche soir, seront en ce sens uniques en leur genre. Chacun portera en effet un patch en hologramme, discret sur l’avant, il sont infalsifiables pour garantir leur authenticité, une fois les débats terminés. Objet de l’opération : renforcer le lien entre les joueurs et les supporters du club.

Un patch en hologramme sur les maillots de l’OL face au PSG

L’Olympique Lyonnais explique en effet, que ces pièces seront soit conservées par les joueurs, soit exposées au musée du club, soit offerte plus tard à des fans, dans le cadre d’événements privés, avec les plus fidèles, méritants, sinon chanceux d’entre eux. Pour cette occasion, l’OL a nécessairement bénéficié de la complicité de son équipementier Adidas.

Ce dimanche soir, en prime time, Lyon reçoit le Paris Saint-Germain, dans le cadre du dernier match de la 8e journée de Ligue 1.