OL, Losc, ASM ou SDR, qui les Français préfèrent pour jouer la coupe d’Europe ?

Ligue Europa ou Ligue Europa Conférence, ils sont quatre pour deux places en Ligue 1.

Quatre clubs pour deux places qualificatives à la prochaine campagne de la Ligue Europa et de la Ligue Europa Conférence, la saison prochaine. C’est là l’un des derniers enjeux, au jour de la 38e journée du championnat de France de Ligue 1. Alors qu’avant les débats, le Losc quatrième (avec 66 points) et le Stade Rennais, cinquième (65), sont en ballotage favorables, un sondage Odoxa pour Winamax et RTL montre que les Français sondés ont d’autres clubs en préférence.

L’OL en ballotage le plus défavorable, mais le préféré des Français

En l’espèce, l’Olympique Lyonnais, a le moins de chance d’y participer avec 62 points à son compteur, mais il recueille 43% des suffrages, à la question suivante : « Parmi ces équipes qui peuvent encore accéder aux 4ème et 5ème places, lesquelles préférez-vous voir se qualifier pour la Coupe d’Europe l’an prochain (Ligue Europe / Ligue Conférence) ? ». Il faudrait néanmoins un gros concours de circonstances pour que l’OL se qualifie : qu’il batte l’OGC Nice, qu’en même temps Rennes perde à Brest et Monaco à Toulouse et que les Gones remontent une différence de but de -9 sur Rennes (+ 39 pour les Bretons, contre + 30 à Lyon).

Le Losc, l’AS Monaco et le Stade Rennais suivent les Gones

Si ce n’est l’OL, alors les 998 personnes de l’échantillon du sondage, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, dont 449 amateurs de football, choisissent le Losc, à 38%. L’AS Monaco suit à 32% et le Stade Rennais, à 31%. 2% enfin ne se prononce pas. Si le total dépasse les 100%, c’est parce que la question autorisée deux réponses.