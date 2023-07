OL: Le maillot extérieur 2023-2024 est sorti

Le maillot extérieur de l’OL est déjà disponible en certains points de vente.

Presque deux mois après la révélation du modèle principal à domicile, dévoilé au mois de mai, avant la fin de la saison dernière, la sortie du maillot extérieur 2023-2024 d’Adidas pour l’OL est effective. Pas encore officielle du côté du club ou de son partenaire technique Adidas, mais il est déjà en vente chez certains revendeurs spécialisés, à l’instar de l’enseigne Sports Direct au Royaume-Uni, qui appartient à l’ex-propriétaire de Newcastle, Mike Ashley.

Bleu teinté de rouge et de blanc le maillot extérieur de l’OL

La sortie en France est donc imminente, pour cette tunique bleue roi pour la couleur dominante, accompagnée de rouge et de blanc. Du rouge, pour cercler le bout des manches, le col rond, les trois bandes distinctives d’Adidas placées le long des épaules jusqu’aux bras et en épaisseur sous les aisselles. Du blanc qui sert à l’imprimé du logo de l’équipementier et e la compagnie aérienne Emirates, en tant que sponsor majeur. Le dos est uni.

L’ancien logo de l’Olympique Lyonnais remplace l’actuel

Principale singularité de la pièce : elle incorpore le vieux logo de l’Olympique Lyonnais, celui qui accompagné les premières années de Jean-Michel Aulas à la tête du club, sur la fin du siècle dernier. C’est le seul dans l’histoire du club, qui ne portait pas le lion symbole de la ville et de son club.