OL: Josh Harris appartient au top 300 des fortunes mondiales

Josh Harris devrait épauler John Textor dans son projet de reprise de l’Olympique Lyonnais.

Alors que se poursuit le processus de vente de l’Olympique Lyonnais, le journal L’Equipe révèle que John Textor sera accompagné dans l’opération, de son partenaire financier, Josh Harris. Homme d’affaire américain, il est déjà associé à Textor dans le développement du club anglais de Crystal Palace, dans lequel les deux hommes ont des intérêts. Sur la balance économique, Josh Harris est un vrai poids-lourd, qui appartient au cercle très fermé des 300 plus grosses fortunes mondiales.

Josh Harris pour épaule John Textor à l’OL

Ancien lutteur émérite de l’université de Pennsylvanie, Josh Harris a fait fortune grâce à l’exploitation d’Apollo Global Management, un fonds d’investissement alternatif, qui pèserait plus de 500 milliards d’actifs. Harris n’est plus dans l’opérationnel de la société, il l’a quitté de son quotidien, en 2021. Amateur de sport, il est copropriétaire des 76ers de Philadelphie en NBA et des Devils du New Jersey, en NHL, en plus de Crystal Palace.

La 293 fortune mondiale en ce mois d’octobre 2022

Sa fortune est estimée à 6,99 milliards de dollars (ou l’équivalent en euros), par le spécialiste américain, Bloomberg. Qui place ainsi Josh Harris à la 293e place des personnalités les plus riches dans le monde, en cette année 2022. Si elle est donnée à la hausse en ce mois d’octobre, elle a légèrement diminué sur un an, puisqu’en octobre 2021, elle dépassait les 8 milliards de dollars. Bloomberg donne des éléments de comparaison et Josh Harris pèse notamment 0,0304% du PIB des USA et 0,103% de la richesse totale des 500 personnes les plus riches du monde.