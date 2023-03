OL: John Textor justifie son départ de Twitter

John Textor a désactivé son compte sur Twittter.

À l’instar de Jean Michel Aulas, John Textor est très actif sur Twitter, ou du moins il l’était. En effet, celui qui est, depuis décembre dernier, le nouveau propriétaire du club rhodanien a décidé de désactiver son compte et de quitter le réseau social. Pour une raison simple : l’homme d’affaires américain, qui a des intérêts dans quatre clubs, dont l’OL, ne souhaite pas attiser la colère des fans.

Le propriétaire de l’OL John Textor quitte Twitter

Twitter n’est pas connu pour sa bienveillance. John Textor, à la tête de Botafogo, l’OL, Crystal Palace et Molenbeek via Eagle Football, est bien placé pour le savoir, lui, qui s’attire régulièrement les foudres de nombreux supporteurs, notamment pour sa politique sportive et les résultats de ses clubs. Toutefois, son départ du réseau social n’est, selon lui, pas lié aux critiques. “Je ne m’inquiète pas de la pression des fans. De plus, je reçois des milliers de messages de soutien et je suis conscient que Twitter ne représente généralement que la négativité”, a-t-il confié à Globo. Avant d’ajouter : “La raison principale est que Twitter ne fonctionne pas pour moi, honnêtement… Parce qu’il est très rare que les quatre clubs (Botafogo, Crystal Palace, Molenbeek et Olympique Lyonnais) gagnent le même jour, et ce n’est presque jamais une bonne idée de célébrer quelque chose sur Twitter. Un groupe se sent bien, tandis qu’un autre se sent mal. C’est ça le football. Donc, dernièrement, il est devenu plus logique pour moi de ne plus commenter. Bientôt, Twitter a cessé de fonctionner pour moi.”

John Textor a reçu des menaces de mort

S’il justifie cette décision de quitter le réseau social à l’Oiseau bleu, par le fait de ménager ses supporteurs, force est de constater que celle-ci intervient seulement quelques jours après qu’il ait révélé avoir été menacé de mort en raison du transfert de Jeffinho, qui a quitté Botafogo pour rejoindre l’Olympique Lyonnais lors du dernier mercato d’hiver. Des menaces qu’ils l’ont conduit à changer de numéro de téléphone. Malgré son départ de Twitter, John Textor assure vouloir maintenir un lien avec les fans des différents clubs et toujours communiquer avec eux. Reste désormais à savoir comment il va s’y prendre pour cela.