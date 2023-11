OL: Billetterie, TV, sponsors, détails du chiffre d’affaires en 2023

L’Olympique Lyonnais a perdu de l’argent la saison dernière, mais son chiffre d’affaires progresse.

Quelques jours après avoir livré le bilan financier au sens large de sa saison 2022-2023, l’Olympique Lyonnais a publié son rapport d’activité détaillé dans lequel est partagé le chiffre d’affaires ventilé de l’exercice achevé au 30 juin dernier. Rappelons que l’OL a perdu sur sa saison dernière, 99 millions d’euros net. Pour autant sur la même période ses revenus générés ont augmenté.

Des pertes sèches mais un CA qui progresse à l’OL en 2023

Ceux hors de l’activité du club sur le marché des transferts, car le trading est demeuré stable en 2023 (90,5 M€ du produit de la cession des joueurs), sur 2022 (92,1 M€). Sur les cinq grandes lignes de recettes du club, seule celle du partenariat-publicité est en baisse de 7%, à 38,9 millions d’euros en 2023. Grâce à l’apport de CVC et en dépit de l’absence du club en coupe d’Europe, les droits TV et marketing progressent le plus de 58%, de 54,2 millions en 2022 à 85,3 M€ au 30 juin dernier. Il en est tout autant des événements produits par le club ; concertes, séminaires ou autres rencontres de gala ou internationales au Groupama Stadium. De 2022 à 2023 ils augmentent de 58%, à 16,6 millions d’euros.

Seul le secteur du sponsoring et partenariats commerciaux diminue

Pour le reste, la billetterie gagne 4% à 37,7 millions d’euros en 2023 et le produit de la marque (merchandising) de 18%, à 20,5 millions d’euros. Au total le chiffre d’affaires hors trading de l’Olympique Lyonnais au bilan de la saison dernière 2022-2023 s’élève 199,1 millions d’euros. Il était 24% inférieur (et 38,7 M€), à 160,5 millions, l’exercice 2021-2022 précédent.