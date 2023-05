OL: Accord signé pour la reprise des féminines par Michele Kang

Au terme d’un processus de reprise désormais officiel, Michele Kang deviendra la nouvelle patronne des Fenottes.

C’est l’officialisation d’une rumeur de plus en plus épaisse, OL Groupe, propriétaire de l’Olympique Lyonnais, et Michele Kang, propriétaire du Washington Spirit, ont signé un accord pour créer une structure mondiale de football féminin multi-équipes. Cette nouvelle entité deviendra la première organisation multi-clubs de football féminin détenue et dirigée par une femme. Selon les termes de l’accord, Michele Kang sera l’actionnaire majoritaire et la présidente de la nouvelle structure.

Michele Kang et OL Groupe officialise leur accord

Par le truchement d’un échange de titres, OL Groupe apportera son équipe féminine, tandis que Michele Kang, via YMK Holdings, apportera la majorité des parts du Washington Spirit dans le but de créer une nouvelle entité indépendante. L’OL soutiendra la nouvelle organisation, notamment par la mise à disposition de ses infrastructures, le Groupama Stadium, son centre d’entraînement et son académie. Cette nouvelle gouvernance vise à l’acquisition future de nouvelles équipes de football féminin, sur les territoires européens, américains et asiatique. A l’occasion de cette annonce, Michele Kang rejoint également le Conseil d’administration d’OL Groupe.

L’ambition de racheter d’autres équipes de foot féminin

« Cet accord représente une avancée majeure dans l’histoire du football professionnel féminin, explique par communiqué, Michele Kang. Il réunit la tradition inégalée de l’OL féminin, 8 fois vainqueurs de la Ligue des Champions, et le dynamisme du Washington Spirit, champion de la NWSL en 2021, pour inaugurer une nouvelle ère de notre sport. L’alignement complet sur cette vision entre le conseil d’administration d’OL Groupe et les principaux acteurs, dont Jean-Michel Aulas, John Textor et moi-même, est particulièrement fort. C’est un grand honneur pour moi de prendre en charge l’OL féminin et de piloter ce projet sans précédent, au nom des supporters, des joueuses et des staffs des deux équipe. »

Vendre OL Reign pour éviter tout conflit d’intérêt

L’Olympique Lyonnais (comme sa nouvelle franchise « cousine », le Washington Spirit), conservera son identité. Pour que cette transaction puisse se réaliser, avec l’approbation de la National Women’s Soccer League (NWSL) aux États-Unis et l’obtention de diverses autorisations de tiers en France, il faudra notamment à OL Groupe qu’il cède son équipe OL Reign, pour éviter tout conflit d’intérêt. Au terme d’un closing prévu d’ici la fin du mois de juin, l’association OL et OL Groupe auront respectivement 12% et 36% de participation dans la nouvelle entité créée