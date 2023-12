OGCN, Man Utd: A combien s’élève la fortune de Jim Ratcliff ?

Jim Ratcliffe est un nouvel actionnaire minoritaire de Manchester United.

Jim Ratcliffe étend son portefeuille de marques sportives, avec l’acquisition d’une participation de 25 % dans le club de football Manchester United. Ingénieur chimiste et magnat de l’industrie, Ratcliffe est l’un des hommes les plus riches du Royaume-Uni et un fervent passionné de football. Son investissement dans United a été officiellement annoncé ce dimanche, veille de Noël.

Jim Ratcliff a acquis le quart des parts de Manchester United

Ratcliffe est le président-directeur général du groupe chimique Ineos, une entreprise qu’il a fondée en 1998 et qui est devenue un géant mondial dans le secteur chimique. Son ascension fulgurante dans le classement des fortunes est survenue en mai 2023, le plaçant au deuxième rang du Sunday Times Rich List, avec une fortune estimée à 29 milliards de livres sterling (33,5 milliards d’euros). Le magnat a commencé sa carrière chez Esso avant de fonder Ineos, utilisant des prêts à haut rendement pour acquérir des activités non désirées d’entreprises telles que BP, transformant ainsi Ineos en un acteur majeur du secteur.

Des investissements dans le foot (OGCN, Lausanne), le cyclisme (Ineos) ou la F1

Outre ses investissements dans le monde des affaires, Ratcliffe possède déjà des équipes sportives telles que l’OGC Nice en France, le club suisse Lausanne, ainsi qu’un tiers de l’écurie de Formule 1 Mercedes. Ratcliffe est également associé à l’équipe cycliste Team Ineos, qui compte sept victoires au Tour de France. En tant que fervent supporter de Manchester United, sa récente acquisition d’une part dans le club de football emblématique témoigne de son engagement dans le monde du sport.

Jim Ratcliff a été anobli par la Reine en 2018

Sa fortune substantielle lui a permis de se voir anobli en 2018 pour ses services dans les affaires et les investissements. Ratcliffe, père de trois enfants, a mené une carrière professionnelle et personnelle marquante, naviguant dans le monde des affaires et des sports avec une réussite notable.