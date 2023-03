OGC Nice: Ça rapporterait combien une demi-finale de Ligue Europa Conférence ?

L’OGC Nice jouera un quart à 2 millions de primes, en Ligue Europa Conférence.

Le tirage au sort de la Ligue Europa Conférence a rendu son verdict, ce vendredi. L’OGC Nice, désormais seul représentant français en Coupe d’Europe après avoir éliminé le Sheriff Tiraspol en huitièmes de finale, affrontera le FC Bâle, lors des quarts de finale de la compétition. S’ils se qualifient en demi-finale, les Niçois pourraient remporter une belle prime.

2 millions d’euros pour l’OGC Nice en cas de qualification pour les demi-finales

Seul club français encore en lice en Coupe d’Europe, l’OGC Nice a toutes ses chances pour remporter la première compétition européenne de son histoire, et est considéré comme un outsider de cette compétition. Mais avant cela, il faudra bien entendu battre Bâle, en quarts de finale. Outre la qualification, si les hommes de Didier Digard atteignent les demi-finales de la petite sœur de la C1 et de la C3, les Aiglons percevront une prime de 2 millions d’euros.

L’OGC Nice a déjà gagné plus de 6 millions d’euros grâce à son parcours

Pour l’heure, les Niçois, grâce à leur parcours, ont gagné 6,7945 millions d’euros, sans compter les revenus provenant des droits télés qui ne sont pas encore connus. Ce total additionne les 2,94 millions d’euros de la prime commune à chaque club participant à la compétition, plus les bonus obtenus grâce aux victoires et aux matchs nuls lors de la phase de groupe, qui ont permis à l’OGC Nice de remporter 1,498 million d’euros. S’ajoutent également les primes de qualification en huitièmes de finale (600 000€) et quarts de finale (1M€), et encore les 756 500 euros, correspondant au gain dû au classement UEFA du club niçois sur les dix dernières saisons.

Les primes que peut encore gagner l’OGC Nice

Demi-finale = 2 M€

Finale = 3 M€

Vainqueur = 2 M€