OGC Nice: Ce que la Ligue Europa Conférence rapporte au GYM

Rien n’est perdu pour Khephren Thuram et l’OGC Nice en Ligue Europa Conférence, mais la défaite d’hier jeudi est une vraie contrariété.

En ballotage plutôt favorable, l’OGC Nice en Ligue Europa Conférence saison 2022-2023, en dépit de la douche froide essuyée à domicile, ce jeudi soir, face aux Tchèques du FC Slovack (défaite 1-2). Les Aiglons sont deuxièmes de leur groupe D, derrière le Partizan Belgrade, ils gardent la possibilité de se qualifier pour les barrages, voire directement les huitièmes de finale, à partir desquels, la compétition devient plus rémunératrice.

L’OGC Nice garde l’espoir de voir les huitièmes

Car la Ligue Europa conférence est la dernière née et la plus chichement dotée. Le prize money total distribué par l’UEFA est de 235 millions d’euros. Et chaque formation qualifiée pour la phase de groupes a l’assurance de recevoir 2,94 millions d’euros pour prime commune à toutes. A cela s’ajoute, dans le cas de l’OGC Nice, le bonus de 500 000 euros pour le succès décroché en phase de groupes et deux fois 166 000 euros que paient les matchs nuls.

Un minimum de 4,628 M€ pour le GYM en Ligue Europa Conférence

Avec, il y a le gain du classement au coefficient. En Ligue Europa Conférence, une part vaut 44 500 euros. La place du GYM, sur les dix ans révolus de compétitions européennes lui veut de revendique 17 fois cette somme, soit 756 500 euros. Qui, additionnés au reste, font de 4,628 millions d’euros, pour équivalence à ce que va recevoir, au minimum, le club de Lucien Favre de sa coupe d’Europe. Sachant que ce total n’inclut pas les bénéfices des droits de la télé (les Aiglons ont l’avantage d’être les seuls Français à disputer le tournoi, à moins qu’un club ne soit reversé de la C3), et sachant aussi qu’une qualification aux huitièmes, toujours possible donc, gonflerait le montant de 600 000 euros supplémentaires.