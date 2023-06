Nouveau custom original pour la Lamborghini d’Aubameyang

Nouvel habillage pour l’Urus Lamborghini de Pierre Emerick Aubameyang.

Après une saison où il a peu joué à Chelsea, Pierre Emerick Aubameyang profite de son temps libre pour se changer les idées. Passionné de voitures, l’international gabonais, qui vient tout juste d’annoncer son retour en sélection, a de nouveau customisé sa Lamborghini Urus. Comme il l’a fait savoir sur l’une de ses stories Instagram, l’attaquant de 33 ans s’est fait livrer son bolide de luxe, à Mayenne, sa région natale, par MKMS Custom, société spécialisée dans la personnalisation d’automobiles.

Aubameyang customise encore sa Lamborghini Urus

Plutôt que d’en acheter plusieurs et de les collectionner dans son garage, Pierre Emerick Aubameyang a décidé de transformer une fois de plus sa Lamborghini Urus. Cette fois-ci, Aubameyang a été beaucoup plus soft, puisque son bolide de luxe, capable d’absorber le 0 à 100 km/h en seulement 3,6 secondes et dont le prix est estimé à plus ou moins 200 000 euros selon les options, est majoritairement blanc et noir du capot jusqu’au toit.

Aubameyang a personnalisé son Urus plusieurs fois

Adepte des voitures, Aubameyang aime également lorsque ses automobiles brillent de mille feux. Pas du genre à être discret, l’international gabonais a toujours assumé son côté bling-bling. Au fil des années, l’attaquant passé, entre autres, par l’AS Monaco et l’ASSE a décidé de customiser son bolide de luxe pêle-mêle : en rose chromé, en marbre foncé avec quelques pointes de blanc, ou encore plus récemment, il y’a tout juste un an, en irisé et noir du capot au toit. Plusieurs footballeurs partagent cette passion pour les voitures et la customisation, c’est le cas notamment de Jack Grealish, qui a décidé, suite au titre de champion d’Angleterre remporté avec Manchester City, de s’offrir Lamborghini Urus aux couleurs des Sky Blues.