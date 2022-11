Mondial 2022 des pays les plus riches: USA et Suisse champions

La coupe du monde selon la richesse des pays présents au Qatar : les Bleus ne sortent pas ici vainqueurs.

Trente deux pays seront, à compter de demain dimanche, en compétition au Mondial 2022, au Qatar. Tous n’ont pas les mêmes ambitions sportives, car tous n’ont pas de mêmes moyens de développement, pour des raisons parfois d’intérêt pour la chose sportive et en certaines régions, fautes de moyens pour accélérer la pratique. Sur la ligne de départ, les 32 pays ne sont pas tous économiquement égaux.

Les Etats-Unis champions du monde, mais les Suisses individuellement dominent

Classés selon leur Produit intérieur brut (PIB) et le PIB par habitants, la lecture de cette Coupe du monde donnée par le média Calcio Finanza, est un peu différente. Ici, les Etats-Unis dominent leur sujet et les Suisses avec eux, qui ont un PIB par habitants en 2021, à presque 100 000 dollars et largement supérieur au reste des nations, en compétition. Les écarts sont surtout significatifs avec les pays africains, derniers au classement national, comme sur l’individuel.

La France dans le top 10 des nations les plus riches au Mondial 2022

La France joue dans le haut du tableau, son PIB en 2021, à 2 937 milliards la classe cinquième (2 844 milliards de dollars), entre l’Angleterre et le Canada. Mais les Français sont individuellement plus loin, dans la hiérarchie, en dixième position, avec un PIB par habitants, à 43 518 dollars (42 137 €).

Les pays du Mondial 2022 classés selon leur PIB national

États-Unis = 23 000 milliards de dollars

Japon = 4,937 milliards

Allemagne = 4,223 milliards

Angleterre = 3,198 milliards

France = 2 937 milliards

Canada = 1 991 milliards

Corée du Sud = 1,799 milliards

Brésil = 1 609 milliards

Australie : 1 543 milliards

Espagne = 1 425 milliards

Mexique = 1 293 milliards

Pays-Bas = 1 019 milliards

Arabie Saoudite = 834 milliards

Suisse = 812 milliards

Pologne = 674 milliards

Belgique = 600 milliards

Argentine = 492 milliards

Danemark = 397 milliards

Portugal = 250 milliards

Iran = 232 milliards

Qatar = 180 milliards

Maroc = 133 milliards

Equateur = 106 milliards

Ghana = 77,6 milliards

Pays de Galles = 77,5 milliards

Croatie = 68 milliards

Costa Rica = 64 milliards

Serbie = 63 milliards

Uruguay = 59 milliards

Tunisie = 47 milliards

Cameroun = 45 milliards

Sénégal = 28 milliards

Les pays du Mondial 2022 classés selon le PIB par habitant

Suisse = 93 457 $

États-Unis = 69 287 $

Danemark = 67 803 $

Qatar = 61 276 $

Australie = 59 934 $

Pays-Bas = 58 061 $

Canada = 52 051 $

Belgique = 51 767 $

Allemagne = 50 801 $

France = 43 518 $

Japon = 39 285 $

Angleterre = 37 451 $

Espagne = 36 115 $

Corée du Sud = 34 757 $

Pays de Galles = 28 132 $

Portugal = 24 262 $

Arabie saoudite : 23 585 $

Pologne = 17 840 $

Croatie = 17 389 $

Uruguay = 17 020 $

Costa Rica = 12 508 $

Argentine = 10 729 $

Mexique = 9 926 $

Serbie = 9 214 $

Brésil = 7 518 $

Équateur = 5 934 $

Tunisie = 3 924 $

Maroc = 3 496 $

Iran = 2 756 $

Ghana = 2 445 dollars

Cameroun = 1 661 dollars

Sénégal = 1 606 $