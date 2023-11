Milan – PSG au top 10 des meilleures recettes de la billetterie de l’histoire du Calcio

Un match à près de 8 M€ à la billetterie que la rencontre entre l’AC Milan et le PSG.

Le choc de la Ligue des champions entre Milan et Paris Saint-Germain a enregistré un revenu à la billetterie à 7,7 millions d’euros, se classant septième dans le classement des meilleures recettes de tous les temps pour un match de football en Italie, selon les données de Calcio Finanza Le match, disputé à San Siro ce mardi soir, a vu les Rossoneri s’imposer 2-1 contre le club parisien.

Un AC Milan – PSG à 7,7 M€ de recette à la billetterie

L’importance du match et l’attente suscitée par l’ancien joueur de la journée, Gianluigi Donnarumma, ont contribué à la fréquentation et aux recettes de ce match. La première place historique du classement des revenus à la billetterie de l’histoire du foot en Italie est toujours occupée par le derby de la Ligue des champions de la saison dernière entre l’Inter et le Milan, comptant pour le match aller des demi-finales de la compétition.

La demi Inter – AC Milan reste le record de revenus générés

La rencontre a enregistré un chiffre d’affaires brut de plus de 12,5 millions d’euros. Vient ensuite l’autre derby de la Ligue des champions, cette fois avec le Milan à domicile, qui a encaissé un peu plus de 10,4 millions d’euros. Sur le podium se hisse une autre rencontre de l’édition précédente de la Ligue des champions, celle entre Milan et Tottenham : les Rossoneri ont encaissé 9,1 millions d’euros à cette occasion.

Milan -PSG se classe septième sur l’historique du foot en Italie

Plus largement, les cinq premières places sont occupées par des rencontres de l’édition précédente de la Ligue des champions de l’UEFA, avec neuf des dix meilleures rencontres liées à cette compétition. Tous les matches du classement se sont déroulés à San Siro et – actuellement – pour entrer dans le classement, un match doit dépasser les 6,6 millions d’euros environ enregistrés par un Inter-Juventus en 2019. Milan-PSG, avec ses 7,7 millions, est le septième.