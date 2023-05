Messi, sa marque de vêtements dégringole à la bourse

Débuts en bourse compliqués pour MGO Global Inc qui exploite la marque de vêtements de Lionel Messi.

Quatre mois et demi après l’introduction du titre à la bourse de New York sur le marché du Nasdaq, sa chute est sévère. A 4,65 dollars, puis 4,9 dollars, le 17 janvier dernier, aujourd’hui l’action de MGO Global Inc ne vaut plus que 1,06 $, ce dernier week-end de mai. Entre temps, elle est montée jusqu’à plus de 16 dollars, dans les premières heures de sont introduction et accuse depuis, une baisse de 93% de sa valorisation.

Une baisse de 93% de la valeur de l’action depuis son introduction en bourse

MGO Global Inc est le groupe créée en 2018 par Ginny Hilfiger (la soeur de Tommy Hilfiger), à l’activité centrée sur le développement et l’exploitation du marché textile, avec l’ambition de dynamiser des marques lifestyle, soutenues par des personnalités. Dont Lionel Messi, via The Messi Brand, que MGO Global Inc a de plus premium dans son portefeuille et promeut en exemple de son projet.

Lionel Messi reçoit une redevance annuelle supérieure au CA généré en 2022

Le média Sportico explique que le groupe verse une redevance à Lionel Messi de l’ordre de 500 000 euros tous les cinq mois. Soit 1,2 millions d’euros annuels garantis qui dépasserait le chiffre d’affaire généré en 2022, par la marque du footballeur du Paris Saint-Germain. Pour autant, nuances nos confrères américains, tout dans ces premiers résultats n’est pas qu’échec pour la nouvelle maison mère. Sur le premier trimestre, les ventes de The Messi Store ont triplé sur l’année précédente et l’introduction en bourse a donné de l’argent frais pour assurer le développement du projet.

MGO Global Inc réclame du temps pour faire ses preuves

S’appuyant d’ailleurs sur une conversation téléphonique que le co-fondateur et PDG de MGO Global Inc, Maximiliano Ojeda, aurait tenu avec des investisseurs, Sportico dit de ce dernier qu’il affirme : « Il est encore très tôt dans l’évolution de MGO ; donnez-nous du temps et faites très attention à nos progrès. » A bon entendeur…