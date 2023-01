Messi n°1, les maillots des joueurs les plus vendus en 2022

Les maillots du PSG se sont vendus en masse en 2022. Notamment ceux floqués de Messi.

C’est un fantasme, plus qu’une réalité, qu’un club absorbe le coût d’un transfert, par la seule vente des maillots. Même pour un Cristiano Ronaldo, débarqué en ce début d’année 2023 à Al-Nassr, dans le cadre d’une opération sans indemnité. Mais avec un énorme salaire pour l’intéressé. Les deux millions (se dit-il sans certitude), de pièces vendues dans les premiers jours de son arrivée ne suffiront pas à le couvrir.

Avant Cristiano Ronaldo à Al-Nassr, Messi a dominé le sujet

Reste que du fait de son énorme popularité (il n’est nul autre que la personnalité la plus suivie dans le monde sur les réseaux sociaux), Cristiano Ronaldo contribue largement à l’essor du business des maillots. Il n’est toutefois pas le meilleur, sur l’année 2022 achevée, d’après les informations du média Sports Brief. Qui place l’attaquant champion du monde du PSG, Lionel Messi en tête.

Kylian Mbappé futur leader sur les maillots vendus à son nom ?

Il n’y a pas ici, de chiffres sur les volumes de ventes, seulement un top 5 des noms les plus floqués sur les tenues achetées par les fans. La Pulga domine le sujet depuis qu’il a quitté le Barça pour la capitale française, en 2021. Mais il n’est plus désormais accompagné dans la « top list » du Brésilien Neymar, mais de son plus jeune coéquipier, Kylian Mbappé. L’attaquant tricolore est présentement cinquième, nul doute qu’il trustera les premières places dans un futur très proche. Sûrement avec un certain Erling Haaland dont on peut ici noter l’absence.

Les maillots de footballeurs les plus vendus en 2022

5. Kylian Mbappé (Paris SG)

4. Mohamed Salah (Liverpool)

3. Robert Lewandowski (Bayern Munich/FC Barcelone)

2. Cristiano Ronaldo (Manchester United)

1. Lionel Messi (Paris SG)