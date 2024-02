Messi dévoile des baskets exclusives à 354€ inspirées des Simpson

Les chaussures aux pieds de Messi sont une édition spéciale d’Adidas.

La convergence entre le sport, la mode et la culture pop se matérialise une fois de plus avec la collaboration entre Adidas, Les Simpson et Lionel Messi. Depuis son arrivée à l’Inter de Miami à l’été 2023, la star argentine a adopté une nouvelle passion pour la couleur rose, qui est désormais celle de son maillot à l’Inter Miami. C’est aussi la couleur dominante des baskets en édition limitée qu’il a porté lors de sa dernière interview. Ces chaussures font partie d’une collection spéciale d’Adidas inspirée de la série emblématique de dessins animés « Les Simpson ».

Une collaboration entre Adidas et les Simpson

La collection adidas Forum Low apprlée « Living Room », s’inspire du salon emblématique des Simpson, cet espace familial où les aventures de la famille jaune prennent vie. Ces baskets se distinguent par leur palette de couleurs – rose, marron, bleu et violet – qui évoque directement l’ambiance du salon. Le détail du tableau incliné, présent sur la languette, et l’inclusion de figures telles que le chat boule de neige et le chien d’aide du Père Noël à l’arrière enrichissent son design, faisant de chaque paire un objet de collection.

354 euros aux pieds de Lionel Messi

Le prix de ces baskets en édition limitée est fixé à 354 euros. Ce modèle est le plus cher, la collection. Chaque modèle, tel que celui inspiré de l’épisode « La Maison de l’Horreur », présente des détails uniques qui célèbrent la richesse narrative des Simpson et leur impact sur la culture populaire.