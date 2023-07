Messi débute à Miami avec Bad Bunny aux pieds

Pour ses débuts en MLS, Lionel Messi a mis en avant les chaussures de la collaboration de son partenaire technique, Adidas et du rappeur, Bad Bunny.

Lionel Messi a fait ses débuts très attendus en MLS et l’Argentin n’a pas déçu en conduisant l’Inter Miami à une victoire de 2-1 contre Cruz Azul grâce à un coup franc marqué dans les arrêts de jeu de la seconde mi-temps. Naturellement, tous les regards étaient tournés vers les pieds de celui qui est considéré comme l’un des plus grands joueurs de football de tous les temps.

Lionel Messi a fait des débuts idylliques avec l’Inter Miami

Depuis l’arrivée de Messi en Floride, Adidas a pleinement tiré parti de chaque opportunité pour se promouvoir. La marque allemande a lancé une vaste campagne marketing allant jusqu’à se montrer visible sur un navire de marchandises. Quant à Messi, il a choisi de montrer son soutien au rappeur portoricain Bad Bunny. Si La Pulga est athlète Adidas de longue date et depuis 2017 un ambassadeur à vie, le rappeur portoricain Bad Bunny en revanche, a récemment entamé un partenariat de collaboration à long terme avec l’équipementier, en 2022.

Les sneakers de la collab’ d’Adidas et de Bad Bunny

La combinaison de l’une des plus grandes marques, des meilleurs athlètes et des actes musicaux les plus populaires a donné lieu à une histoire de baskets vendredi soir. Messi est arrivé au DRV PNK Stadium en portant les sneakers Bad Bunny x Adidas Response CL ‘Triple Black’. Ces chaussures ont été lancées en juin 2023 au prix de 160 dollars en tailles adultes. Bad Bunny a revisité la sneaker classique d’adidas en utilisant le noir pour montrer comment les superpositions de cuir « fondu » représentent la fluidité et la liberté qui caractérisent notre artiste.

Lionel Messi écrit l’histoire de son nouveau club et de son équipementier

Le coloris « Triple Black » était la troisième version de la Adidas Response CL, réinventée par Bad Bunny. D’autres coloris du modèle existent. L’histoire de Messi à Miami ne fait que commencer, mais la légende du football a déjà écrit celle des sneakers, avec son choix de chaussures.