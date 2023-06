Messi, bienvenue dans son appartement de Miami à 6,8 M€

Lionel Messi a déjà son pied-à-terre à Miami, où il va poursuivre sa carrière de footballeur.

Libre de tout contrat après son aventure au PSG, Lionel Messi va finalement traverser l’Atlantique et rejoindre la franchise de David Beckham, l’Inter Miami, comme il l’a lui-même annoncé ce mercredi. Si l’international argentin ne connaît pas encore le championnat nord-américain et son nouveau club, il est déjà plus familier avec la ville de Floride dans laquelle il vivra, puisque depuis plus de deux ans, il y possède un appartement, qu’il aurait acheté pour 6,8 millions d’euros, comme le rapportait alors le New York Post.

Lionel Messi a un dépensé 6,8 millions d’euros pour s’offrir un appartement à Miami

Celui-ci se situe dans le condo Régalia qui se trouve à Miami, plus précisément à Sunny Isles. Il s’agit de l’une des propriétés les plus luxueuses de la ville. Peu à l’aise dans les hôtels parisiens, Lionel Messi le sera sans doute beaucoup plus dans sa propre résidence composée de quatre chambres, six salles de bains, un refroidisseur de vin capable de prendre soin de 1 000 bouteilles. Le septuple Ballon d’Or et sa famille pourront également s’amuser sur une terrasse de 195 mètres carrés. Son domicile est juste en face de l’océan. Une vue exceptionnelle dont Lionel Messi et ses proches ne devraient pas se lasser de sitôt.

Six salles de bains, quatre chambres et une grande terrasse dans l’appartement de Messi

Outre son appartement qui se trouve au neuvième étage, qu’il a entièrement racheté, la légende du FC Barcelone pourra aussi profiter, comme tous les propriétaires vivant dans ce bâtiment, de l’immeuble de luxe dans lequel il réside. En effet, Regalia, constitué de 39 étages, dispose de plusieurs commodités dont pourront profiter le numéro 10 de l’Argentine et ses proches. Le condo dispose d’un bar à champagne, d’une cave à vin, d’un spa, de six piscines, d’un centre de remise en forme, d’une salle de yoga, ainsi que d’une maison de jeux pour enfants, où il pourra s’amuser en famille. Tout est mis à disposition pour débuter une belle aventure.